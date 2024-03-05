Свежий мониторинг интеграции: независимо от национальности, большинство жителей страны поддерживает переход сферы образования на эстонский

«Целевые группы в сфере интеграции изменились и становятся все более разнообразными, но тем не менее у нас есть общие ценности, на которые мы можем опираться. Их явственно выявили результаты исследования: мы все ценим общество, где нет межнациональных конфликтов, где царит взаимное доверие и где каждый вносит свой вклад в экономику. Определенно существуют вопросы, вызывающие обеспокоенность, но важнее общее понимание сути интеграции, а именно то, что интеграция не происходит исключительно благодаря услугам, которые государство предлагает жителям других национальностей и новым иммигрантам. Интеграция - процесс развития, в котором у всех людей и сообществ своя роль и ответственность», — сказала Эда Сильберг, вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры.



«При обсуждении вопросов интеграции следует учитывать, что не существует единого русскоязычного сообщества со схожими ценностями и интересами. Как среди эстонцев, так и среди представителей других национальностей есть люди с абсолютно разным мировоззрением. Исследование показало, что как среди эстонцев, так и среди жителей других национальностей сегодня явно преобладает поддерживающая интеграцию лояльная Эстонскому обществу позиция, а также что среди русскоязычного населения, включая неграждан и людей со слабым знанием эстонского языка, значительное число настоящих патриотов Эстонии, готовых в случае необходимости участвовать в защите Эстонии от агрессора", - поделилась ответственный редактор исследования, почетный профессор Тартуского университета Марью Лауристин.

