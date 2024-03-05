Свежий мониторинг интеграции: независимо от национальности, большинство жителей страны поддерживает переход сферы образования на эстонский(8)
Сегодня, 5 марта, Министерство культуры в сотрудничестве с Kantar Emor представило результаты „Мониторинга интеграции Эстонии 2023“. Результаты девятого по счёту интеграционного мониторинга показывают, что за истекшие годы мы добились в интеграции значительного прогресса, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
«Целевые группы в сфере интеграции изменились и становятся все более разнообразными, но тем не менее у нас есть общие ценности, на которые мы можем опираться. Их явственно выявили результаты исследования: мы все ценим общество, где нет межнациональных конфликтов, где царит взаимное доверие и где каждый вносит свой вклад в экономику. Определенно существуют вопросы, вызывающие обеспокоенность, но важнее общее понимание сути интеграции, а именно то, что интеграция не происходит исключительно благодаря услугам, которые государство предлагает жителям других национальностей и новым иммигрантам. Интеграция - процесс развития, в котором у всех людей и сообществ своя роль и ответственность», — сказала Эда Сильберг, вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры.
«При обсуждении вопросов интеграции следует учитывать, что не существует единого русскоязычного сообщества со схожими ценностями и интересами. Как среди эстонцев, так и среди представителей других национальностей есть люди с абсолютно разным мировоззрением. Исследование показало, что как среди эстонцев, так и среди жителей других национальностей сегодня явно преобладает поддерживающая интеграцию лояльная Эстонскому обществу позиция, а также что среди русскоязычного населения, включая неграждан и людей со слабым знанием эстонского языка, значительное число настоящих патриотов Эстонии, готовых в случае необходимости участвовать в защите Эстонии от агрессора", - поделилась ответственный редактор исследования, почетный профессор Тартуского университета Марью Лауристин.
Презентацию исследования можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=HrkTtkb9gwM
С полным текстом исследования и резюме по каждой главе можно ознакомиться по ссылке: www.kul.ee/EIM2023
Согласно результатам мониторинга:
· Жители Эстонии других национальностей не образуют единой «русскоязычной общины», а делятся на более мелкие группы. 58% иноязычного населения интегрированы и положительно идентифицируют себя с эстонским государством. Большинство в сегменте полностью интегрировавшихся составляют граждане Эстонии, также к этому сегменту относится половина граждан России, которые родились и живут в Эстонии. Среди 42% тех, кто относится к эстонскому государству более негативно, есть как граждане Эстонии, так и достаточно многочисленная группа русскоязычных неграждан, разочаровавшихся в Эстонии и живущих прошлым.
· Интеграции содействует смена поколений, растущий транснационализм молодого поколения и существующая вне национальных рамок виртуальная культура. Молодые люди, как правило, более интегрированы, чем их родители.
· На протяжении последних 15 лет постоянно росло число людей других национальностей, активно владеющих эстонским языком, и в этом году оно достигло 46%, а число людей, вообще не владеющих языком, снизилась с 20% до 4%.
· За последние шесть месяцев 78% эстонцев и 88% представителей других национальностей хотя бы раз в месяц общались с людьми другой национальности. Ежедневно треть эстонцев и две трети людей других национальностей общаются с людьми с отличным от них родным языком.
· Эстонский идентитет высок как среди эстонцев, так и среди жителей других национальностей - 93% эстонцев и 83% жителей других национальностей имеют умеренный или сильный эстонский идентитет.
· Независимо от национальности, большинство жителей страны (88% всех опрошенных) поддерживает решение о переходе на образование на эстонском языке.
· Сместив российские (теле)медиа, место лидера в рейтинге важнейших источников информации для представителей других национальностей заняли местные русскоязычные СМИ. Представители других национальностей больше всего доверяют региональным и местным газетам (47%), ETV+ (46%), русскоязычным газетам и новостным порталам Эстонии (41%), а также ETV и ETV2 (33%).
· По мнению 54% жителей Эстонии, война в Украине повлияла на отношения с другими людьми. Война в Украине обострила мировоззренческие и культурные конфликты, но в то же время усилила солидарность, заставила больше ценить безопасность и сделать более четкий выбор между восточной и западной ориентацией, что в свою очередь также может ускорить интеграционные процессы.
· 76% новых иммигрантов считают себя хорошо адаптированными, 6% не чувствуют себя хорошо адаптированными.
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