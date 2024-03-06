Кая Каллас: возведение электростанции Аувере было ошибкой, рано или поздно она станет непригодной для использования

Одной из тем обсуждения на инфочасе правительства в Рийгикогу стало будущее энергетики, пишет Ärileht.

Когда депутат парламента Хелле-Мооника Хельме (Эстонская консервативная народная партия — EKRE) задала премьер-министру вопрос о списании „сланцевых котлов“, Кая Каллас сказала, что еще до начала строительства станции в Аувере она сомневалась, должно ли предприятие делать такие крупные инвестиции. В то время, когда неизвестно, смогут ли энергетики в условиях все более дорожающих квот на выбросы парниковых газов предложить конкурентоспособную цену.

По словам главы правительства, в необходимости этой новой электростанции сомневался также основной оператор, и тогда последнее слово осталось за министром экономики (Юханом Партсом — ред.).

По мнению Каллас, однажды электростанция всё равно станет непригодной для использования. „Это было и в 2011 году известно, что рано или позно она будет непригодной для использования потому что сланец как фоссильное (ископаемое — ред.) топливо станет таким дорогим, что он просто не будет попадать на рынок. И к сожалению, это сейчас и случилось“, — отметила Каллас, добавив, что к тому же большую часть времени станция Аувере была из-за неполадок выведена из строя.

Как объяснила Каллас, правительство очень серьезно относится к вопросу энергетики и ищет возможности обеспечить с одной строны быстрое получение электроэнергии и в то же время держать цену низкой. „Есть различные тендеры, которые объявило правительство, чтобы получить эти источники энергии, и, естественно, мы говорим о мощностях по хранению, мы говорим и об электростанциях, которые бы сбалансировали ветер и энергию“, - сказала она, перечисляя шаги, которые ускоряют приход на рынок новой энергии.