Экономика
05.03.2024, 19:06

В Ида-Вирумаа без работы осталось около 400 шахтеров, сокращения продолжатся. Что происходит и кто виноват?

 (18)
Нас ждет повышение цен на электроэнергию
Tanel Raig
tanel.raig@arileht.ee
Jevgenia Parv
перевод
Андрес Вайнола и Андрус Дурейко признают: Enefit Power находится в сложной ситуации
Андрес Вайнола и Андрус Дурейко признают: Enefit Power находится в сложной ситуации
ФОТО: Delfi Meedia

Деньги из компании на поддержку работы сланцевых заводов утекают рекой. Вернуть их невозможно, поскольку цена на электроэнергию слишком низкая, пишет Delfi Ärileht.

Enefit Power находится в сложной ситуации, руководство ищет возможности экономии и увольняет сотрудников.

Всего два года назад Enefit Power была в полном расцвете. Компания больше всех выиграла от энергетического кризиса. Высокая цена на электроэнергию позволяла продавать сланцевую электроэнергию с приличной прибылью. Объемы добычи сланца необходимо было быстро наращивать. Компания разыскала шахтеров, уволенных много лет назад, и снова наняла их. Enefit Power была крупнейшим рекрутером в Ида-Вирумаа с сотнями новых сотрудников. Сейчас ситуация обратная – продавать сланцевую электроэнергию невозможно.

По словам председателя правления Eesti Energia Андруса Дурейко и руководителя Enefit Power Андреса Вайнола, инвестиции в сланцевые заводы возвращены не будут. Невозможно также сохранить рабочие места шахтеров. Удар нанесли строительство завода масел, которое тем временем было остановлено, и цена на электроэнергию, которая оставалась слишком низкой.

Оставить комментарий Читать комментарии (18)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии