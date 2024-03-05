В Ида-Вирумаа без работы осталось около 400 шахтеров, сокращения продолжатся. Что происходит и кто виноват?(18)
Деньги из компании на поддержку работы сланцевых заводов утекают рекой. Вернуть их невозможно, поскольку цена на электроэнергию слишком низкая, пишет Delfi Ärileht.
Enefit Power находится в сложной ситуации, руководство ищет возможности экономии и увольняет сотрудников.
Всего два года назад Enefit Power была в полном расцвете. Компания больше всех выиграла от энергетического кризиса. Высокая цена на электроэнергию позволяла продавать сланцевую электроэнергию с приличной прибылью. Объемы добычи сланца необходимо было быстро наращивать. Компания разыскала шахтеров, уволенных много лет назад, и снова наняла их. Enefit Power была крупнейшим рекрутером в Ида-Вирумаа с сотнями новых сотрудников. Сейчас ситуация обратная – продавать сланцевую электроэнергию невозможно.