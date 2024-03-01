В российском посольстве снова можно подавать заявление на выход из гражданства

Тогда на запрос журналистов редакции RusDelfi техподдержка сайта российского посольства ответила, что „в силу принятия нового Федерального закона, сейчас на сайте можно подать заявку только на проверку наличия/отсутствия российского гражданства“.

До недавнего момента была возможность подать на выход из гражданства Российской Федерации ребенка по заявлению родителей (единственного родителя). Сейчас же добавились пункты „Выход из гражданства Российской Федерации совершеннолетних лиц“ и „Выход из гражданства Российской Федерации ребенка совместно с одним из родителей или единственным родителем“.

Желающие сменить гражданство уже смогли подать документы на выход из гражданства.

Согласно информации на сайтах европейских посольств РФ, возможность выхода из российского гражданства должна была быть возобновлена после принятия необходимых подзаконных нормативных актов.

На протяжении года получить слот в посольстве Российской Федерации для отказа от российского гражданства было достаточно сложно. Желающим отказаться от паспорта РФ приходилось каждый день мониторить электронную очередь, в которой месяцами нет свободных мест.

По состоянию на 15 февраля 2024 года, в Эстонии проживало 83 507 граждан Российской Федерации с видом на жительство, пишет ERR.

Из проживающих в Эстонии граждан России 73 772 имеют долгосрочный вид на жительство, за десять лет их число уменьшилось почти на 14 000.

Еще 9500 российских граждан имеют временный вид на жительство, и за десять лет их количество сократилось примерно на 2000.

Подавляющее большинство, то есть более 75 000 граждан РФ, проживают в Харьюском и Ида-Вируском уездах, где их примерно поровну: 40 186 в Харьюмаа и 35 405 в Ида-Вирумаа.

Более 40 000 проживающих в Эстонии граждан РФ относятся к возрастной группе старше 60 лет. Детей и подростков с российскими паспортами насчитывается около 6500.

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