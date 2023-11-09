Российское посольство в Эстонии прекратило прием заявок на выход из гражданства

„Это обычная практика тоталитарных стран с целью остановить массовый выход из гражданства людей, которые вырвались с их территории. Беларусь, к слову, занимается тем же самым. И по детям тактика понятная - способствовать навязыванию детям из смешанных семей российского гражданства без согласования с другим родителем, чтобы облегчить незаконный вывоз ребёнка в Россию“, - говорит Криштафович. „Отмена привязки к месту жительства означает, что ходатайства будут приниматься чуть ли не онлайн, что нужно, поскольку Россия, во-первых, не контролирует часть оккупированных ею территорий, которые она де-юре включила в свой состав без международного признания, и хочет принудить граждан записываться в россияне самим и записывать своих детей. И, во-вторых, это попытка призвать к себе пропутинскую пятую колонну в других странах, которые не собираются (добровольно) покидать страну проживания“, - отмечает он.

„Если это вызовет коллапс, другие страны смогут принимать граждан России в свое гражданство в одностороннем порядке. В Эстонии были такие прецеденты. Если правительство установит, что ходатайствующий о гражданстве сделал всё от себя зависящее, чтобы выйти из предыдущего гражданства, и исчерпал все законные возможности для этого, то его могут признать вышедшим из гражданства. Если потом выяснится, что он обманул административный орган в Эстонии, и, например, въезжает в РФ по их паспорту, то его новое гражданство будет признано недействительным“, - добавляет он.

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