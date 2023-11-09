Российское посольство в Эстонии прекратило прием заявок на выход из гражданства
Посольство России в Таллинне временно приостановило прием документов на выход из российского гражданства. На запрос журналистов редакции RusDelfi техподдержка сайта российского посольства ответила, что „в силу принятия нового Федерального закона, сейчас на сайте можно подать заявку только на проверку наличия/отсутствия российского гражданства“. Как быть тем, кто не успел подать документы на выход из российского гражданства? Ситуацию прокомментировал юрист и преподаватель гражданского права Евгений Криштафович.
„Это обычная практика тоталитарных стран с целью остановить массовый выход из гражданства людей, которые вырвались с их территории. Беларусь, к слову, занимается тем же самым. И по детям тактика понятная - способствовать навязыванию детям из смешанных семей российского гражданства без согласования с другим родителем, чтобы облегчить незаконный вывоз ребёнка в Россию“, - говорит Криштафович. „Отмена привязки к месту жительства означает, что ходатайства будут приниматься чуть ли не онлайн, что нужно, поскольку Россия, во-первых, не контролирует часть оккупированных ею территорий, которые она де-юре включила в свой состав без международного признания, и хочет принудить граждан записываться в россияне самим и записывать своих детей. И, во-вторых, это попытка призвать к себе пропутинскую пятую колонну в других странах, которые не собираются (добровольно) покидать страну проживания“, - отмечает он.
„Если это вызовет коллапс, другие страны смогут принимать граждан России в свое гражданство в одностороннем порядке. В Эстонии были такие прецеденты. Если правительство установит, что ходатайствующий о гражданстве сделал всё от себя зависящее, чтобы выйти из предыдущего гражданства, и исчерпал все законные возможности для этого, то его могут признать вышедшим из гражданства. Если потом выяснится, что он обманул административный орган в Эстонии, и, например, въезжает в РФ по их паспорту, то его новое гражданство будет признано недействительным“, - добавляет он.
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