ВИДЕО | Андрес Пармас о провале уголовного дела против Swedbank: для прокуратуры это разочарование

После пресс-конференции, которую дала прокуратура на эту тему (подробнее читайте здесь), генеральный прокурор Андрес Пармас с сожалением признал в беседе с корреспондентом портала Delfi: с точки зрения прокуратуры такой итог многолетного расследования — это разочарование.

Он подчеркнул, что банк и его руководящие работники не соблюдали требования по предупреждению отмывания денег в той степени, в которой они должны были это делать. „Имели место существенные нарушения. Они заслуживают осуждения со стороны общества“, - сказал он.

По словам Пармаса, решение должно было быть другим, но наше правовое пространство такое, каково оно есть. „Нам было невозможно двигаться с этим делом дальше“, - сказал генеральный прокурор, имея в виду недостаточность оснований для передачи уголовного дела в суд.

Напомним, что Госпрокурор Сигрид Нурм подписала сегодня решение, которым прекращается уголовное дело в отношении крупнейшего банка Эстонии — Swedbank – и его руководителей Уллы Илиссон, Роберта Китта, Кайе Метсла, Райта Палло, Прийта Перенса, Хейки Раадика и Вайко Таммевяли, а также руководителя отдела про предотвращению отмывания денег Тоомаса Туулинга.

Следствие продолжается по делу менеджера по клиентам Алексея Аверсона: дело возбуждено по части 1 статьи 344 Пенитенциарного кодекса, эта статья предусматривает ответственность за подделку документа, печати и бланка.

Прокуратура подозревала работников банка в двух эпизодах. Один из них касался преступления, совершенном в Украине, но полученные там деньги до Эстонии не дошли, и расследование в этой части было закрыто осенью 2022 года. Тогда же было прекращено расследование на основании подозрения в предоставлении ложных данных.