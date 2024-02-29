29.02.2024, 14:32
ВИДЕО | Госпрокуратура закрыла уголовное дело об отмывании денег в отношении Swedbank и его руководителей(15)
ФОТО: ANDRAS KRALLA
Расследование продолжается в отношении одного менеджера по работе с клиентами. К прекращению дело привело то обстоятельство, что из России не было получено достаточной информации.
Госпрокурор Сигрид Нурм подписала сегодня решение, которым прекращается уголовное дело в отношении крупнейшего банка Эстонии — Swedbank – и его руководителей Уллы Илиссон, Роберта Китта, Кайе Метсла, Райта Палло, Прийта Перенса, Хейки Раадика и Вайко Таммевяли, а также руководителя отдела про предотвращению отмывания денег Тоомаса Туулинга.