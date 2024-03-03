Новости - штука опасная: почему в информационном поле так много негативных сообщений?
Одной из самых распространенных реакций на тревожные, шокирующие события, является думскроллинг - долговременное потребление новостного контента в интернете. Именно это происходило со всеми нами в первые месяцы войны и продолжает происходить, как только в информационное поле попадает какое-то особенно тревожное сообщение. Иногда из этого состояния довольно сложно выйти. Как разорвать „порочный круг“ и стоит ли это делать?
Психолог из Таллинна Никита Григорьев объясняет, что некоторые моменты психики нам сложно контролировать, и потребление информации - один из них.
„Мы себе не принадлежим, нашим поведением управляет мозг. Он сформирован в результате 250 миллионов лет эволюции - все это время он тренировался под одну задачу - гоняться за дофамином. Это - не просто гормон счастья или удовольствия, как его принято называть.
Дофамин - это химический сигнал для мозга, что он нашел способ выжить. Поэтому мозг награждает нас дофамином за еду, секс, социальное обозрение - долгое время для человечества это все означало выживание. В числе прочего наш мозг награждает нас дофамином за потребление информации, потому что информация напрямую связана с выживанием.
Иными словами, выживали те обезьянки, которые после трапезы все равно всматривались в джунгли - они передали свои гены дальше. И это - именно то, что мы делаем сейчас. Просто сейчас это не ветка на дереве, а диван, и не заросли, а информационные каналы. Но биологический процесс тот же самый. За получение информации мозг награждает нас дофамином.
Был такой эксперимент с лабораторными крысами - им сделали специальный механизм - при нажатии на педальку им поступал дофамин. В итоге они переставали есть, спать, общаться со своими собратьями. Несколько суток они нажимали на педальку и потом умирали от истощения. При этом будучи уверенными, что все делают правильно. Так вот, наша „педалька“ у нас в кармане в виде смартфона“.
„Ужас заключается в том, что и СМИ, и соцсети, и вся индустрия информации и развлечений использует описанный выше процесс по полной, - считает Никита. - Некоторые говорят, что это „заговор масонов“ и так далее, но это не так. Тот, кто не будет предоставлять шоковый информационный контент - на него не будут кликать, его не будут читать, он потеряет деньги и не может существовать. Поэтому, оказавшись на таком информационном рынке, любой журналист, который может быть и хотел бы нейтрально и сдержанно освещать события, не может себе этого позволить - он просто не продержится в этой сфере. Пользователь платит вниманием. А обращает он его именно на какой-то шоковый контент. Это механизмы выживания - привлекает внимание именно то, что опасно“.