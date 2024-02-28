Эстонский психолог: если до войны и ковида с симптомами выгорания приходило 2-3 человека в месяц, сейчас это 4-5 в неделю

Одной из самых распространенных реакций на тревожные, шокирующие события, является думскроллинг - долговременное потребление новостного контента в интернете. Именно это происходило со всеми нами в первые месяцы войны и продолжает происходить, как только в информационное поле попадает какое-то особенно тревожное сообщение. Иногда из этого состояния довольно сложно выйти. Как разорвать „порочный круг“ и стоит ли это делать?