Эстонская логистическая фирма, попавшая под санкции США: Мы шокированы

Сначала компания Gold Solution стала фигурантом расследования издания The Insider. И совладелица Gold Solution Елена Якимчук тогда сказала «Деловым ведомостям», что они не могли исследовать всю деятельность получателя.

„Мы просто из точки А возим товар в точку Б. Это экспедиторские услуги. Единственное, за чем мы следим, это чтобы товар был не под санкциями”, - прокомментировала она.

После включения компании в санкционный список США Якимчук так прокомментировала эту информацию: «Когда мы случайно узнали об этой новости, то были очень удивлены и шокированы, поскольку совершенно не поддерживаем военную агрессию со стороны России. Мы направили письмо в правительство США для получения разъяснений. Мы все-таки надеемся, что это недоразумение”

Подробнее читайте в «Деловых ведомостях».

Согласно данным американских властей, эстонская компания Gold Solution OÜ, перевозила станки и запчасти европейского производства нескольким поставщикам металлообрабатывающего оборудования, которые обеспечивают российский военно-промышленный комплекс.

Gold Solution OÜ была основана в мае 2008 года. Это логистическая компания. Выручка компании от продаж в 2022 году составила порядка 2 миллионов евро. Прибыль составила порядка 206 000 евро.

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