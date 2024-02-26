Эстонскую логистическую компанию за поддержку российской военной машины внесли в санкционный список США
В пятницу Министерство финансов США опубликовало список лиц и компаний, попавших под санкции. В списке значится и эстонская фирма Gold Solution OÜ, пишет Delfi Ärileht.
В пятницу Бюро по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило почти 300 человек в свой санкционный список против России. Министерство торговли США добавило в список более 90 компаний.
Этот пакет является последним из тысяч санкций против России, объявленных Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения в Украину в 2022 году, в результате чего погибли десятки тысяч человек и были разрушены целые города.
Это крупнейший единовременный пакет санкций со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину два года назад, пишет Bloomberg.
В список попала и эстонская компания Gold Solution OÜ, которая перевозила станки и запчасти европейского производства нескольким поставщикам металлообрабатывающего оборудования, которые обеспечивают российский военно-промышленный комплекс.
Gold Solution OÜ была основана в мае 2008 года. Это логистическая компания. Выручка компании от продаж в 2022 году составила порядка 2 миллионов евро. Прибыль составила порядка 206 000 евро.
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