В одном поселке за последнее время произошло несколько пожаров. Можно ли говорить о поджигателе?

Как мы уже сообщали, информация о пожаре в Колкъя поступила в Центр тревоги 24 февраля в 22.40, звонивший сообщил, что открытым огнем горит жилой дом с мансардным этажом. Спасатели Алатскиви прибыли на место происшествия через шесть минут. До прибытия пожарных сосед помог выбраться из горящего дома через окно на нижнем этаже женщине с ограниченными возможностями передвижения. После локализации огня спасатели обнаружили на втором этаже трех погибших — двух мужчин и женщину. Тушение пожара было завершено в два часа ночи.