28.02.2024, 11:15
В одном поселке за последнее время произошло несколько пожаров. Можно ли говорить о поджигателе?(1)
ФОТО: JASSU HERTSMANN | DELFI MEEDIA
В минувшие выходные в поселке Колкъя (волость Пейпсияэре, Тартумаа) в результате пожара в жилом доме погибли три человека. Пожары там происходили всю зиму. Насколько известно полиции, речь не идет о поджогах.
Как мы уже сообщали, информация о пожаре в Колкъя поступила в Центр тревоги 24 февраля в 22.40, звонивший сообщил, что открытым огнем горит жилой дом с мансардным этажом. Спасатели Алатскиви прибыли на место происшествия через шесть минут. До прибытия пожарных сосед помог выбраться из горящего дома через окно на нижнем этаже женщине с ограниченными возможностями передвижения. После локализации огня спасатели обнаружили на втором этаже трех погибших — двух мужчин и женщину. Тушение пожара было завершено в два часа ночи.