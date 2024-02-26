ФОТО | В дом, где на выходных в пожаре погибли три человека, спасатели приходили не раз

Как мы сообщали в воскресенье, 14 февраля в 22.40 Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Колкъя (волость Пейпсияэре, Тартумаа) открытым пламенем горит жилой дом с мансардой.

Спасатели Алатскиви прибыли на место за шесть минут. Еще до прибытия пожарных сосед помог через окно нижнего этажа вытащить из дома женщину с ограниченными возможностями передвижения. После локализации пожара спасатели нашли на мансардном этаже троих погибших — двух мужчин и одну женщину.

По словам руководителя работ по тушению дома, на нижнем этаже сработал датчик задымления. Установить, имелся ли датчик на втором этаже, сейчас не представляется возможным.

Утром в воскресенье спасатели вновь на месте пожара проверили ситуацию и обнаружили небольшие очаги огня, которые были потушены.

Спасатели за последние годы пять раз побывали в данном доме, давая инструкции по пожарной безопасности. Они помогли установить в жилых помещениях датчик задымления и датчик угарного газа.

Про поддержке проекта Спасательного департамента „Сделаем дома безопасными“ в сотрудничестве с местным самоуправлением в доме установили также датчик температуры, новый дымовой датчик и выдали хозяевам специальное огнеупорное противопожарное одеяло. К сожалению, было замечено, что печки в доме находились в плохом состоянии, в жилых помещениях хранились горючие материалы, в доме было принято курить.

В марте 2022 года спасатели по вызову приезжали по этому же адресу в связи с коротким замыканием в электрощите. Тогда большой пожар удалось предотвратить.

Причины возникновения пожара выясняют инспекторы Бюро по надзору за пожарной безопасностью Лыунаского спасательного центра, которые, при необходимости, будут сотрудничать с полицией.

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения возгорания в каждом здании крайне необходимо наличие датчика задымления, находящегося в рабочем состоянии.