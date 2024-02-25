В пожаре в жилом доме погибли три человека

Звонивший в Центр тревоги человек сообщил, что двухэтажное здание полностью объято огнем. Первым делом, прибыв на место, пожарные в специальном снаряжении зашли в дом, но никого на первом этаже дома не обнаружили. Позже, когда большой огонь удалось погасить, на втором этаже дома были найдены трое погибших.

На тревогу спасатели отреагировали большими силами — на тушение прибили пожарные из Алатскиви, Тарту, Муствеэ и Пала.

О причинах пожара на данный момент говорить сложно, но, по всей видимости, он начался из жилого помещения в пристройке. Дом почти полностью уничтожен огнем. Причины пожара и все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.

По словам руководителя работ по тушеню пожара, на нижнем этаже дома был слышен сигнал дымового датчика, но определить, был ли датчик на верхнем этаже, сейчас уже не представляется возможным.

В этом году в Эстонии в пожарах погибли уже 10 человек.

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