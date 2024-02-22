Полиция о сомнительных анкетах на российской границе: если вопросы кажутся подозрительными, сообщите КаПо или погранохране

Независимое российское издание „Медиазона“ пишет, что на пограничных пунктах „Шумилкино“ (Лухамаа) и „Куничина гора“ (Койдула) на границе с Эстонией российские пограничники требуют от проезжающих заполнять анкеты с личными данными и вопросами об отношении к войне в Украине.

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Глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар рассказал Delfi, что пограничная служба России является частью ФСБ, целью которой, помимо обычных проверок в отношении пересекающих границу, является сбор различной информации о пересекающих границу и от них для того, чтобы склонить их к сотрудничеству или использовать собранные данные каким-либо образом для собственной подрывной деятельности.

Коммусаар отметил, что помимо опроса людей российские пограничники также проверяют их электронные устройства, например, телефоны и ноутбуки.

„Мы рекомендуем немедленно уничтожить все устройства, которые российские пограничники подключали к своим компьютерам, поскольку неизвестно, что именно происходило при их подключении. Первое, что нужно сделать с новым устройством — сменить все пароли“, — сказал Коммусаар.

Эстонская полиция настоятельно рекомендует отказаться от поездок в Россию. „Если у граждан Эстонии во время нахождения в России возникнут проблемы с тамошними властями, то Эстонскому государству будет крайне сложно им помочь“, — отметил пограничник.

„В свою очередь люди с двойным гражданством должны учитывать, что Россия относится к ним как к своим гражданам. Также стоит иметь в виду, что если действия или вопросы российского пограничника покажутся подозрительными, необходимо обязательно сообщить об этом эстонским пограничникам и обратиться в Департамент полиции безопасности (КаПо)“, — сказал Коммусаар.

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