„Медиазона“: ФСБ на границе Эстонии и России требует заполнить анкету с вопросом об отношении к Евросоюзу, который „поддерживает националистический режим на Украине“

Издание опубликовало фотографию анкеты, в которой въезжающих на территорию России или выезжающих из страны просят указать полные имена, гражданство, место проживания в России и за рубежом, паспортные данные, информацию о военной службе, маршрут следования и транспорт, а также IMEI телефона (идентификатор мобильного устройства — прим. авт.).

Кроме того, в анкете требуют указать родственников, проживающих в России и Украине, „наличие связей из числа сотрудников спецслужб“, имена знакомых, которые воюют на стороне Украины, а также ответить на вопрос о своем „отношении к действиям руководства Европейского союза, поддерживающего националистический режим на Украине“.

Собеседник „Медиазоны“ сообщил, что анкеты выдают избирательно. Он предполагает, что их получают только те, у кого два гражданства.

Источник издания рассказал, что его знакомые, которые сталкивались с проверками в прошлом году, утверждают, что пограничники также изучают телефон, подключая его к специальной программе. „Видимо, ищут какие-то ключевые слова и, как говорят, находят даже то, что стерто было. Сверяют IMEI с тем номером, который написали в анкете. В целом, говорят, минут 15 все занимают, спрашивают об отношении [к войне]“, — заявил он.

Источник „Медиазоны“ связал начало проверок убийством бывшего украинского депутата Ильи Кивы в декабре 2023 года. Как напоминает издание, тогда о проверках на пункте пропуска „Шумилкино“ сообщала „Псковская губерния“.

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