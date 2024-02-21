Перепалка продолжается. Лаури Лаатс: Ратас занимается демагогией(8)
На прошлой неделе на портале Rus.Delfi вышло интервью со Лаури Лаатсом, в ответ на которое член партии Isamaa, экс-председатель Центристской партии Юри Ратас сказал: „Грустно наблюдать, как авторитетные центристы занимаются маргинализацией партии и сеют в обществе ненужный страх“. В свою очередь Лаатс ответил Ратасу на своей странице в Facebook. Приводим его комментарий.
„Я отметил, что когда мы собирали подписи за отставку Каи Каллас, некоторые русскоязычные говорили, что нас поддерживают, но не хотят подписывать - боялись, что их могут выслать.
Покинувший Центристскую партию Юри Ратас обвинил меня в том, что я сею страхи среди людей, что их вышлют вместо того, чтобы попытаться развеять их опасения. Что я могу сказать на это?
Во-первых, я верю, что Эстония – правовое государство, где все равны перед законом и где тем, кто соблюдает законы, нечего бояться.
Во-вторых, попытка приписать мне то, чего я не говорил, а именно, слово „депортация“ - чистой воды демагогия.
В-третьих, если Юри Ратасу „грустно смотреть, как ведут себя центристы“, то мне, в свою очередь, грустно наблюдать за Юри Ратасом, который занимается как раз тем, в чем обвиняет меня – он сеет страх и неразбериху.
Нельзя сказать, что уход Юри Ратаса из партии был достойным, однако я не считал необходимым комментировать его поведение в СМИ, не говоря уже о прямых нападках, хотя поводов для этого было больше, чем достаточно. Не буду делать этого и сейчас. Я надеюсь, что во время избирательной кампании на выборах в Европарламент он наконец-то окончательно свыкнется с тем, что уже не является членом Центристской партии“, - пишет Лаатс.
Интервью, ставшее причиной перепалки депутатов, читайте ЗДЕСЬ.
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