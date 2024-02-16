Новости Эстонии
16.02.2024, 07:20

Центрист Лаури Лаатс: русскоязычные боятся ставить подпись за отставку Каи Каллас, так как их „могут выслать“. Понимаете, до чего мы докатились?

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интервью RusDelfi
Лаури Лаатс об уходе центристов: До нас доходили слухи, поэтому мы спрашивали у них прямо. Но они просто нам лгали.
Лаури Лаатс об уходе центристов: До нас доходили слухи, поэтому мы спрашивали у них прямо. Но они просто нам лгали.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вице-председатель Центристской партии, де-факто председатель фракции центристов в парламенте Лаури Лаатс рассказал в интервью RusDelfi о том, как теперь живет партия, как они планируют реанимировать экономику и позовут ли к себе Андруса Ансипа для участия в выборах в Европарламент.

Как работает фракция, где шесть человек?

Надо раньше вставать и позже ложиться. Больше работать. Если раньше обязанности и сферы были распределены между 16 депутатами, то теперь шестерым нужно вникать и в другие сферы. Но, надо сказать, маленькой компанией лучше ходить в разведку. Прорвемся.

Слишком позитивно звучит. Наверняка, когда вы узнали о выходе 10 депутатов, было другое настроение.

Мы знали об этом давно. До нас доходили слухи, поэтому мы спрашивали у них прямо. Но они просто нам лгали, говорили, что не уходят. Танель Кийк говорил, что остается. Потом уже выяснилось, они вели переговоры почти со всеми партиями, даже с EKRE.

На собраниях фракции по-русски общаетесь?

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