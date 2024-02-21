„Такому аморальному запугиванию нет места в обществе“. Ратас ответил на интервью Лаатса RusDelfi

„Грустно наблюдать, как авторитетные центристы занимаются маргинализацией партии и сеют в обществе ненужный страх“, - написал член партии Isamaa, экс-председатель Центристской партии Юри Ратас. Так он прокомментировал интервью центриста Лаури Лаатс порталу RusDelfi, где тот сказал: русскоязычные „боятся ставить подпись за отставку Каи Каллас, так как их „могут выслать“. Понимаете, до чего мы докатились?“

„Такому аморальному запугиванию нет места в обществе. Если обеспокоенный человек хотя бы выражает опасения, задача политика должна заключаться в том, чтобы опровергнуть эти необоснованные страхи. В прошлом Центристская партия вела себя подобным образом. Жаль, что парадигма Центристской партии изменилась“, - продолжил Ратас.

По словам Ратаса, задача политиков должна заключаться в том, чтобы побудить людей участвовать в политике, уменьшить страх в обществе, а не напугать их, дать уверенность в том, что мы можем вместе отстаивать важные для нас ценности. „Эстония – демократическая страна, где разрешена свобода слова“, - заключил Юри Ратас.

Лаури Лаатс в интервью RusDelfi сказал, что центристы никогда не ограничивались какой-то одной группой населения или самоуправлением. „Центристы всегда умели объединять эстонцев и русских. Сейчас это особенно сложно делать, идет война, мы прекрасно понимаем политическую ситуацию.

Скоро будут обсуждать отмену права голоса у граждан России и Беларуси, хотя они тут живут всю жизнь. Это чистый бред. Просто отключим большую часть населения от местной жизни, в XXI веке это не то, что мы хотим в Европе. Мы против этого.

На самом деле, мне жалко консерваторов из EKRE и Isamaa, они взяли узкую тему для себя. Они занимаются расколом общества. Вроде, с годами отношения между общинами должны становится лучше, а сейчас все только хуже.