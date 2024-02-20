ВИДЕО | Глава КаПо: нападавших вербовали как на территории России, так и через социальные сети

Паллосон сообщил Delfi, что среди нападавших были как граждане Эстонии и России, так и лица с двойным гражданством (ЭР и РФ). Пр его словам, точная мотивация нападавших со стороны российских спецслужб выяснится в ходе расследования, но один из них был был мотивирован незначительной денежной суммой.

„Тех приспешников, которые постоянно проживали в России — их направляли с территории России, а тех, кто был завербован через социальные сети, ими руководили через социальные сети. Естественно, кадровые российские офицеры не находились в прямом контакте с исполнителями этих нападений. Там используются более длинные промежуточные звенья“, - сказал Паллосон.

По словам главы КаПо, нападения на автомобили и памятники являются частью более широкой гибридной операции России против Эстонии. „Эти нападения произошли очень близко по времени друг к другу, и если добавить сюда более широкий фон — такой как российская пропаганда, российские кибератаки, это укладывается в масштаб более широкой гибридной операции“.

Как сегодня сообщила КаПО, с декабря прошлого года по февраль нынешнего правоохранители задержали десять человек, которые подозреваются в совершении различного рода действий по поручению российских спецслужб. Согласно подозрению, среди них есть те, кто в прошлом году совершил акты вандализма в отношении автомобилей министра внутренних дел и главного редактора RusDelfi.

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