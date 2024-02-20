КаПо задержала подозреваемых в порче автомобиля министра Ляэнеметса. Они действовали по поручению российских спецслужб
С декабря прошлого года по февраль нынешнего Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал десять человек, которые подозреваются в совершении различного рода действий по поручению российских спецслужб. Согласно подозрению, среди них есть те, кто в прошлом году совершил акты вандализма в отношении автомобилей министра и журналиста.
Полиция безопасности имена министра и журналиста не называют, но известно, что речь идет о министре внутренних дел Лаури Ляэнеметсе и главном редакторе RusDelfi Андрее Шумакове.
В начале декабре злоумышленники разбили окна в автомобиле Ляэнеметса. Речь шла о его личном автомобиле, которым пользуются и члены его семьи. В ту же ночь были разбиты стекла в машине главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова. Оба уголовных дела расследовались криминальной полицией совместно КаПо.
„Я очень благодарен следователям и экспертам, сумевшим распутать дело и найти преступника. Уже с самого начала было видно, с какой серьезностью они подошли к этому происшествию. Во время войны в Украине и без того серьезные риски журналистской профессии многократно повысились, но все это никоим образом не повлияет на нашу редакционную политику: даже в самое сложное время давать людям максимально объективную информацию“, — прокомментировал Шумаков новость о поимке виновных.
Действовали по заказу РФ
Собранные к настоящему моменту в рамках уголовного производства данные свидетельствуют о том, что российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонской Республики, в том числе с привлечением лиц, которые к настоящему моменту задержаны.
Насколько известно КаПо, целью такой деятельности было посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе.
Согласно подозрению, подозреваемые выполняли по заданию российских спецслужб различные действия: собирали информацию для подготовки нападений, а некоторые атаки претворяли в жизнь. Среди прочего их поощряли к совершению преступлений (например, разбить машины министра и журналиста, осквернить мемориалы).
Государственный прокурор Трийну Олев пояснила, что речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено в ходе уголовного производства. „Производство начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса, касающейся преступлений против безопасности Эстонской Республики. По ходатайству прокуратуры под стражу заключено шесть человек, в случае с которыми, по оценке прокуратуры, существовала вероятность, что они продолжат совершать преступления или могут уклоняться от уголовного разбирательства. Мы не можем игнорировать тяжесть расследуемого деяния и тот факт, что, согласно подозрению, они были готовы участвовать в действиях против безопасности Эстонской Республики, не задумываясь о последствиях“, — заявила госпрокурор.
Генеральный директор Департамента полиции безопасности Марго Паллосон обратился к тем, кто реагирует на призывы к антиэстонской деятельности: „Рано или поздно мы поймаем всех, кто пытается угрожать безопасности Эстонского государства“.
Вербовка происходила через соцсети
Российские спецслужбы уже много лет пытаются различными способами создать в Эстонии напряженность. По словам Паллосона, в эстонском обществе подрывная деятельность России не пользуется широкой поддержкой и не достигает своих целей. „Россию не волнует судьба тех, кто совершает эти деяния, их используют только в качестве, что называется, инструмента, и все последствия ложатся исключительно на их плечи“.
Глава КаПо подтвердил, что некоторые вандалы были завербованы через социальные сети.
„Внимательные люди уже оказали нам помощь, и если вы заметите, что кто-то ищет исполнителей таких нападений, я призываю вас сообщать об этом полиции безопасности“, — обратился он к общественности.
Первые подозреваемые в планировании и проведении нападений в Эстонии были задержаны в декабре, следующие — в начале февраля и последние — на прошлой неделе. Поскольку в настоящее время проводятся процессуальные действия по проверке подозрения и выяснению обстоятельств, более детально прокомментировать ход расследования не представляется возможным.
Уголовное дело ведет Департамент полиции безопасности под управлением Государственной прокуратуры.
Латвия
Служба Госбезопасности Латвии сообщает, что 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки был задержан гражданин Эстонии и России. Задержанного подозревают в том, что он по заданию российских спецслужб должен был организовать провокации на территории Латвии и других стран Балтии. По данным СГБ, задержанный 29 января отправился в Джуксте (Тукумский край), где по заданию российских спецслужб облил красной краской памятник латышским легионерам.
В пресс-релизе СГБ сообщается, что в ходе расследования спецслужба тесно сотрудничает с соответствующими структурами Эстонии и Литвы. Существует вероятность, что задержанный мог совершить похожие действия в других странах Балтии.
Подозреваемый находится под стражей. Начат уголовный процесс по статье 81.1 Уголовного закона - в связи с помощью российским спецслужбам в деятельности, направленной против Латвии.
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