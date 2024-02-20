КаПо задержала подозреваемых в порче автомобиля министра Ляэнеметса. Они действовали по поручению российских спецслужб

Полиция безопасности имена министра и журналиста не называют, но известно, что речь идет о министре внутренних дел Лаури Ляэнеметсе и главном редакторе RusDelfi Андрее Шумакове.

В начале декабре злоумышленники разбили окна в автомобиле Ляэнеметса. Речь шла о его личном автомобиле, которым пользуются и члены его семьи. В ту же ночь были разбиты стекла в машине главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова. Оба уголовных дела расследовались криминальной полицией совместно КаПо.

„Я очень благодарен следователям и экспертам, сумевшим распутать дело и найти преступника. Уже с самого начала было видно, с какой серьезностью они подошли к этому происшествию. Во время войны в Украине и без того серьезные риски журналистской профессии многократно повысились, но все это никоим образом не повлияет на нашу редакционную политику: даже в самое сложное время давать людям максимально объективную информацию“, — прокомментировал Шумаков новость о поимке виновных.

Действовали по заказу РФ

Собранные к настоящему моменту в рамках уголовного производства данные свидетельствуют о том, что российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонской Республики, в том числе с привлечением лиц, которые к настоящему моменту задержаны.

Насколько известно КаПо, целью такой деятельности было посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе.

Согласно подозрению, подозреваемые выполняли по заданию российских спецслужб различные действия: собирали информацию для подготовки нападений, а некоторые атаки претворяли в жизнь. Среди прочего их поощряли к совершению преступлений (например, разбить машины министра и журналиста, осквернить мемориалы).