ВИДЕООПРОС | „Дочка спросила, почему наш дом в таком состоянии“. Жители столицы отреагировали на выставку с разбомбленными домами Таллинна(13)
Противоречивая выставка „Момент“ вызвала оживленную полемику среди горожан. Одни ругали изображения за чересчур жуткие кадры „разбомбленных“ домов, другие за это же хвалили. RusDelfi выяснил у жителей спальных районов, в том числе у проживающих в одном из домов, изображенных на щите в Ласнамяэ, какие эмоции у них вызвала данная экспозиция.
На улице Яана Коорти в районе Ласнамяэ стоит девятиэтажка, которая стала частью арт-объекта выставки „Момент“. На рекламном щите, расположенном неподалеку, этот же дом уже обваливается после попадания ракет. Художники задаются вопросом: „За что мы можем быть благодарны в сегодняшнем непостоянном мире“. Однако не все смогли уловить данный посыл и в основном все же критиковали работу.
Смотрите видео, в котором горожане высказали мнение о данной выставке.
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