ВИДЕООПРОС | „Дочка спросила, почему наш дом в таком состоянии“. Жители столицы отреагировали на выставку с разбомбленными домами Таллинна

На улице Яана Коорти в районе Ласнамяэ стоит девятиэтажка, которая стала частью арт-объекта выставки „Момент“. На рекламном щите, расположенном неподалеку, этот же дом уже обваливается после попадания ракет. Художники задаются вопросом: „За что мы можем быть благодарны в сегодняшнем непостоянном мире“. Однако не все смогли уловить данный посыл и в основном все же критиковали работу.