Выставка на улицах Таллинна вызвала шквал критики. Старейшина Ласнамяэ: в сегодняшней ситуации такое самовыражение неуместно

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, выставка вызвала очень много критики. „Размещать такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики и в течение недели, предшествующей этому дню, конечно, неуместно, – сказала Юрченко. – Город Таллинн и лично я никогда не были против искусства и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства.

Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект.

Во-вторых, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди, которые будут по-разному реагировать, увидев эти изображения“.

По мнению Юрченко, такая выставка должна проходить в закрытых помещениях, например в галереях, где можно было бы разместить дополнительную пояснительную информацию, и посетители заранее знали бы, что это за выставка. „Искусство, как известно, способствует улучшению психического здоровья, но в этот раз выставка не служит этой цели“, – считает Юрченко.

Авторы выставки Художники Estookin и Ребека Парбус. Экспозиция также будет доступна в сети. Выставка „Момент“ будет открыта до 3 марта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.