Выставка на улицах Таллинна вызвала шквал критики. Старейшина Ласнамяэ: в сегодняшней ситуации такое самовыражение неуместно(101)
По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, выставка вызвала очень много критики. „Размещать такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики и в течение недели, предшествующей этому дню, конечно, неуместно, – сказала Юрченко. – Город Таллинн и лично я никогда не были против искусства и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства.
Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект.
Во-вторых, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди, которые будут по-разному реагировать, увидев эти изображения“.
По мнению Юрченко, такая выставка должна проходить в закрытых помещениях, например в галереях, где можно было бы разместить дополнительную пояснительную информацию, и посетители заранее знали бы, что это за выставка. „Искусство, как известно, способствует улучшению психического здоровья, но в этот раз выставка не служит этой цели“, – считает Юрченко.
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