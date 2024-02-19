„Искусство должно будоражить и наводить на мысли“. Директор Кадриоргского музея - о выставке с разбомбленными домами Таллинна

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко заявила, что проводить такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики неуместно. „Учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект“, – считает она.

К тому же, по ее мнению, подобные изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди, которые будут по-разному реагировать, увидев эти изображения.

По причине того, что выставку не сопровождает никакой комментарий, очевидно, не всем будет понятен посыл авторов. На официальном сайте сказано, что цель выставки поставить перед людьми вопрос: за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем непостоянном мире.

Акция сильная. Но в этом же и ее проблема

Директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре так описывает свои ощущения от увиденного: „Если бы я не читала новостей, то также не поняла бы, для кого это изображение помещено. Какой-то комментарий мог бы дать возможность подумать, а не испытать сразу шок. Это выглядит очень провокационно на улицах города“.

Поскольку любое художественное произведение требует контекста, очевидно, что и данное произведение не случилось бы без войны в Украине.

Если бы такую акцию провели, например, в Берлине или в Мадриде, то художественный посыл – пробудитесь! – был бы более выразительным, считает директор художественного музея. По ее словам, у очень многих людей проживающих в Эстонии сейчас присутствует страх увидеть нечто подобное. „У нас и так все очень встревожены и осознают хрупкость мира. Все воспринимают это очень близко. Поэтому это может стать для кого-то травмирующим опытом“.