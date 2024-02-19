„Искусство должно будоражить и наводить на мысли“. Директор Кадриоргского музея - о выставке с разбомбленными домами Таллинна(43)
С 19 февраля по 3 марта в рамках выставки „Момент“ на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ жители столицы смогут увидеть изображения разрушенных домов. Старейшина района Ласнамяэ Юлианны Юрченко уже осудила эту акцию. RusDelfi решил узнать, что по этому поводу думает директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре.
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко заявила, что проводить такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики неуместно. „Учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект“, – считает она.
К тому же, по ее мнению, подобные изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди, которые будут по-разному реагировать, увидев эти изображения.
По причине того, что выставку не сопровождает никакой комментарий, очевидно, не всем будет понятен посыл авторов. На официальном сайте сказано, что цель выставки поставить перед людьми вопрос: за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем непостоянном мире.
Акция сильная. Но в этом же и ее проблема
Директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре так описывает свои ощущения от увиденного: „Если бы я не читала новостей, то также не поняла бы, для кого это изображение помещено. Какой-то комментарий мог бы дать возможность подумать, а не испытать сразу шок. Это выглядит очень провокационно на улицах города“.
Поскольку любое художественное произведение требует контекста, очевидно, что и данное произведение не случилось бы без войны в Украине.
Если бы такую акцию провели, например, в Берлине или в Мадриде, то художественный посыл – пробудитесь! – был бы более выразительным, считает директор художественного музея. По ее словам, у очень многих людей проживающих в Эстонии сейчас присутствует страх увидеть нечто подобное. „У нас и так все очень встревожены и осознают хрупкость мира. Все воспринимают это очень близко. Поэтому это может стать для кого-то травмирующим опытом“.
Мурре признает эту акцию сильным художественным произведением, но оговаривается, что существует еще и социальная ответственность художника перед зрителями. „Я не могу сказать, что я безоговорочно осуждаю. Этот перформанс задуман ровно так, как он воплощен. При этом осуществлен сильно и убедительно. Но его социальное и психологическое воздействие на людей, конечно, выходит за пределы того, что хотели авторы“, – говорит Мурре.
Юрченко, например, утверждает, что подобное искусство не оказывают положительного влияния на здоровье людей. А Мурре парирует – и не должно. Точнее, это необязательная цель. „Искусство должно будоражить. Должно что-то пробуждать в нас. Наводить на какие-то мысли. Современное искусство должно давать импульс для чувств и мыслей, чтобы человек остановился, подумал и, возможно, пересмотрел какие-то свои взгляды“, – говорит она. И в этом смысле акция „Момент“ выполняет свою функцию.
Старейшина района Ласнамяэ говорила также, что она лично никогда не была против искусства, в том числе против искусства в городском пространстве. Однако в данном случае, считает она, нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства. Поэтому такую выставку следовало бы провести в закрытых помещениях, например в галереях, где можно было бы разместить дополнительную пояснительную информацию, и посетители заранее знали бы, что это за выставка.
Директор же художественного музея занимает иную позицию. Ей кажется, что этим фотографиям нет смысла экспонироваться в галерее. Ведь художественное воздействие рождается именно в том, что люди видят перед собой реальное здание, а на щите – возможные последствия, в случае военных действий. Без этой связи перформанс просто не будет работать.
„Как любая акция художника – она противоречивая. Кто-то посчитает это нагнетанием страха. И вполне ожидаемое увидеть такую реакцию, – говорит Мурре. – Мы видим, что в реальности такой картинки у нас нет, поэтому мы должны ее беречь. Это требует повседневного и активного участия каждого человека, чтобы не было картинки, которая изображена на фотографии“.
То, что акция вызвала очень много критики, лишь подтверждает силу искусства, но насколько она этична, особенно по отношению к людям, которые сейчас оказались в сложной психологической ситуации, и сколько это еще вызовет отрицательных эмоций – вопрос открытый.
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