Лаури Лаатс рассказал, как встряхнуть экономику Эстонии(10)
Вице-председатель Центристской партии, де-факто председатель фракции центристов в парламенте Лаури Лаатс рассказал в интервью RusDelfi о том, как можно встряхнуть экономику Эстонии.
Первое. Надо брать деньги оттуда, откуда возможно. Если посмотреть на всю финансовую политику, то люди больше всего платят банкам. Банки получают колоссальные доходы. Они должны участвовать в экономике государства. Нужен налог на банки.
Второе. Реформисты предлагают отменить прогрессивный налог. Это будет стоить 500 миллионов евро. Если добавить 500 миллионов евро с банков, то получится уже миллиард евро - это поможет не повышать налоги и не вводить новые.
Третье. Нужно сокращать государственный аппарат. Если посмотреть на всю систему, то она постоянно растет. Там есть, откуда взять.
Самое главное: нужно понять, где мы находимся в глобальной экономике. Что мы хотим производить, как это делать и для чего. У нас нет понимания, где мы хотим быть. Если мы определимся с направлением, то поймем, например, какие специалисты нам нужны - какое образование нужно давать будущим экспертам.
Сейчас часто говорят о дешевом электричестве. Приводят пример, если будет дешевое электричество, то придут инвестиции для обрабатываемой промышленности. Для этой промышленности еще нужно сырье и специалисты. Если сырья нет, то себестоимость станет дороже. У нас есть лес, дерево. Есть ли у нас готовность пустить в обработку больше древесины? Это один пример. Нужно провести анализ, куда двигаться, куда вкладывать.
Полностью интервью можно почитать по ССЫЛКЕ.
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