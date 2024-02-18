Новости Эстонии
18.02.2024, 13:21

ФОТОНОВОСТЬ | У посольства РФ в Таллинне появилась „растяжка“ с гневной надписью

 
У посольства РФ в Таллинне. 18 февраля
У посольства РФ в Таллинне. 18 февраля
ФОТО: Erakogu

Сегодня, 18 февраля, читатель RusDelfi прислал фотографию: неизвестные лица у посольства РФ в Таллинне растянули плакат с гневной надписью.

„С**ки убили Навального!“, - гласит надпись. Кто автор, неизвестно.

У посольства РФ в Таллинне. В реальности две буквы первого слова на месте.

Напомним, что 16 февраля у посольства РФ в Таллинне прошел стихийный митинг в связи с новостью о том, что Алексей Навальный умер в колонии.

О том, как это происходило, можно почитать по ССЫЛКЕ.

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