18.02.2024, 13:21
ФОТОНОВОСТЬ | У посольства РФ в Таллинне появилась „растяжка“ с гневной надписью
ФОТО: Erakogu
Сегодня, 18 февраля, читатель RusDelfi прислал фотографию: неизвестные лица у посольства РФ в Таллинне растянули плакат с гневной надписью.
„С**ки убили Навального!“, - гласит надпись. Кто автор, неизвестно.
Напомним, что 16 февраля у посольства РФ в Таллинне прошел стихийный митинг в связи с новостью о том, что Алексей Навальный умер в колонии.
О том, как это происходило, можно почитать по ССЫЛКЕ.
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