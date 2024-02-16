ФОТОРЕПОРТАЖ | Очень много людей плачет: в Таллинне прошел митинг в связи со смертью Навального
Сегодня, 16 февраля, у посольства РФ в Эстонии прошел митинг. Люди вышли в связи с новостью о том, что Алексей Навальный умер в колонии.
На стихийный митинг собралось около 80 человек, даже несмотря на дождь. Очень большое количество журналистов. Пришли даже родители с маленькими детьми.
Уже спустя минут десять узкая улица Pikk была полностью заполнена людьми. Полицейские, следившие за порядком, призывали митингующих потесниться и оставить для горожан хотя бы небольшой проход.
Корреспондент RusDelfi с митинга у посольства описывает обстановку: „Общее впечатление очень угнетающее, потому что очень много людей плачет. Как женщин, так и мужчин. В основном это те, кто знали Навального лично, сторонники Навального. Организаторы митинга говорят, что в такой момент лучше помолчать, но сказать хочется так много об этой боли, которая произошла и которая происходит в мире“.
„Очень много молодых, в том числе несовершеннолетних. Сейчас все желающие могут взять микрофон и высказать все, что думают. Если в начале митинга люди были в шоке от происходящего, то сейчас увидели поддержку друг друга и начали активно подходить к микрофону“, - рассказывает наш корреспондент.
На митинге выступил представитель Reforum Space Алексей Павлов.
„Россия вступила в фазу поезда, который несется в стену и будет сметать все на своем пути. Сейчас он будет, скорее всего, убивать политзеков, не будет давать свиданок. После выбора начнутся не точечные, а массовые репрессии, которые будут сопровождаться арестами всех, кто был в списках. Надеждина - не Надеждина. Будет дана команда „Фас!“. Скорее всего, будут убраны какие-то процедурные мероприятия, чтобы арестовывать и сажать людей. А может быть и расстреливать, я не знаю. Госдума может за день принять 50 законов и через день Россия проснется в тоталитарной стране с убийствами 37 года. Начнут пропадать отцы, братья, детей и женщин он не пожалеет. Он просто свирепый, злой“...
„Психованный ублюдок“, - выкрикивает политический активист, одна из организаторов митинга, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.
„Но все равно расчетливый - продолжает спикер. - Я призываю мировые сообщества не сдаваться, не выражать свою озабоченность, а сказать: „Все, Вова, мы с тобой не дружим. Мы не считаем тебя легитимным президентом. Ты - никто. У нас нет с тобой никаких переговоров. И 17 марта я призываю всех прийти и показать, что вы против войны, против Путина, и не считаете этот режим легитимным. Он - убийца, он - террорист, он - похититель детей, он - маньяк. Как с ним можно разговаривать? Следующей может быть любая страна. Я не говорю, что Навальный - единственный кумир. Но этот человек доказал своей бескомпромиссностью и силой воли, что он не будет договариваться с Путиным. И я призываю к такой же бескомпромиссности всех людей на этой планете. Не только здесь собравшихся. Только вместе мы можем победить это мировое зло. Впервые на планете появился Гитлер с ядерной ракетой. И с ним нужно бороться каждый день, чтобы его ракета развалилась“.
Павлов также обратился к тем, кто живет в Европе и продолжает поддерживать Путина: „Вы тоже виноваты в смерти Навального. Вы поддерживаете этот режим, и он держится на таких, как вы. Вы думаете он придет и спасет вас? Ничего подобного. Будет также как в Макеевке. Он снесет просто город. Не будет никакого освобождения. Вы просто будете рабами“, - заявил активист.
Слово также взял известный российский блогер Антон Пикули. Свое выступление он начал с того, что рассказал, когда впервые заинтересовался политикой. „В 2013 году, когда проходили выборы мэра Москвы, я увидел кампанию Навального, где он рассказывал, что Россией правят воры“.
По словам блогера, родители его особо не поддерживают, поэтому Навальный в каком-то смысле стал для него фигурой отца.
Митингующие не только обвиняли Путина в смерти Навального и выражали слова скорби, но и призывали к активным действиям. Например, один из участников побуждал людей жертвовать деньги в пользу ВСУ. Другой - выводить из строя военные заводы на территории России.
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