ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии
Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).
По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.
Полностью сообщение выглядит так.
По факту смерти Навального организована процессуальная проверка, сообщает СК.
Издание SOTA выложила вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из колонии. На нем он выглядит здоровым.
В команде Алексея Навального заявили, что никаких подтверждений смерти политика у них нет. Адвокат Навального выехал в Харп.
„Он был жестоко убит Кремлем" - президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал смерть Навального и выразил соболезнования семье и друзьям.
„Россия должна ответить на серьезные вопросы“ – генсек НАТО Йенс Столтенберг о смерти Алексея Навального Политик сказал, что все факты вокруг смерти Алексея Навального „должны быть установлены“, цитирует его РИА Новости.
В связи со смертью Навального в Талллине 16 февраля пройдет митинг.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.