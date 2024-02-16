ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Алексей Навальный - создатель „Фонда борьбы с коррупцией“. Один из главных оппозиционных политиков современной России. Занял второе место на выборах мэра Москвы 2013 года, получив 27,24 % голосов избирателей и уступив Сергею Собянину. В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, однако 25 декабря 2017 года ЦИК отказала ему в регистрации из-за непогашенной судимости по делу „Кировлеса“. В 2017—2018 годах был лидером массового протестного движения в России. С начала 2010-х годов был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел, которые международные правозащитные организации считают политически мотивированными. Также ЕСПЧ признал политически мотивированными семь эпизодов задержания и административных арестов Навального в 2012—2014 годах. В 2009 году Навальный был признан газетой „Ведомости“ „персоной года“. В 2012 и 2021 годах журнал Time включил его в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, а в июне 2017 года — в список 25 самых влиятельных людей в интернете.