Новости России
16.02.2024, 13:25

ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

 
Портрет Алексея Навального
Портрет Алексея Навального
ФОТО: IPA | Sipa USA

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.

Полностью сообщение выглядит так.

Сообщение ФСИН

По факту смерти Навального организована процессуальная проверка, сообщает СК.

Издание SOTA выложила вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из колонии. На нем он выглядит здоровым.

В команде Алексея Навального заявили, что никаких подтверждений смерти политика у них нет. Адвокат Навального выехал в Харп.

„Он был жестоко убит Кремлем" - президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал смерть Навального и выразил соболезнования семье и друзьям.

„Россия должна ответить на серьезные вопросы“ – генсек НАТО Йенс Столтенберг о смерти Алексея Навального Политик сказал, что все факты вокруг смерти Алексея Навального „должны быть установлены“, цитирует его РИА Новости.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному было 47 лет

Алексей Навальный - создатель „Фонда борьбы с коррупцией“. Один из главных оппозиционных политиков современной России. Занял второе место на выборах мэра Москвы 2013 года, получив 27,24 % голосов избирателей и уступив Сергею Собянину. В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, однако 25 декабря 2017 года ЦИК отказала ему в регистрации из-за непогашенной судимости по делу „Кировлеса“. В 2017—2018 годах был лидером массового протестного движения в России. С начала 2010-х годов был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел, которые международные правозащитные организации считают политически мотивированными. Также ЕСПЧ признал политически мотивированными семь эпизодов задержания и административных арестов Навального в 2012—2014 годах. В 2009 году Навальный был признан газетой „Ведомости“ „персоной года“. В 2012 и 2021 годах журнал Time включил его в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, а в июне 2017 года — в список 25 самых влиятельных людей в интернете.

20 августа 2020 года в результате отравления боевым отравляющим веществом из группы „Новичок“ впал в кому. С 20 по 22 августа находился в отделении токсикореанимации городской клинической больницы № 1 города Омска, а с 22 августа по 22 сентября на лечении в госпитале „Шарите“ в Берлине, после выписки проходил реабилитацию в Германии. 17 января 2021 года после лечения в Германии Навальный возвратился из Берлина в Москву, где при прохождении паспортного контроля был арестован.

В связи со смертью Навального в Талллине 16 февраля пройдет митинг.

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