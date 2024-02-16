ВИДЕО | Участники митинга у посольства РФ: Мы боялись этого дня. Навального больше нет

„Давайте требовать, чтобы что-то можно было сделать. Вытащить политзаключённых, ведь этот режим их просто убьет, а мы будем молчать. Я не буду молчать“, — эмоционально выступила перед собравшимися политический активист, одна из организаторов пикетов возле Посольства РФ в Эстонии, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.