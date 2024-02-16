ВИДЕО | Участники митинга у посольства РФ: Мы боялись этого дня. Навального больше нет
Десятки жителей Эстонии вышли к посольству РФ в Эстонии на митинг в связи с новостью о том, что Алексей Навальный умер в колонии. Подробности - в видеорепортаже RusDelfi.
„Давайте требовать, чтобы что-то можно было сделать. Вытащить политзаключённых, ведь этот режим их просто убьет, а мы будем молчать. Я не буду молчать“, — эмоционально выступила перед собравшимися политический активист, одна из организаторов пикетов возле Посольства РФ в Эстонии, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.
„Для меня новость о смерти Навального — это потеря ориентации. Россию давно ничего хорошего не ждет. А это убийство — больше ритуальное, перед выборами“, - рассказывает политический активист Алексей Павлов.
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