16.02.2024, 14:59
Мария Юферева-Скуратовски о смерти Алексея Навального: „замучали, убили. Садисты, палачи“
ФОТО: | Delfi Meedia
Новость о смерти российского политики Алексея Навального вызвала незамедлительную реакцию политиков, в том числе эстонских. Недавно вступившая в ряды реформистов Мария Юферева-Скуратовски написала в соцсетях, что находится в шоке.
„Замучали, убили... Садисты, палачи. Просто больно. Шоковая новость“, - написала политик в социальных сетях.
Ранее новость прокомментировала бывшая соратница Юферевой-Скуратовски по Центристской партии Яна Тоом. Читайте ЗДЕСЬ.
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