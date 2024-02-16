Яна Тоом отреагировала на новость о смерти Навального

По словам Тоом, случившееся ужасно.

„Боюсь, что соратники Навального, как и все мы, вскоре получат подтверждение. Ужасно“, - написала политик.

Стоит отметить, что ранее соратник Навального Леонид Волков написал в соцсетях, что не верит в новость о смерти Алексея. Если же это все-таки правда, то следует в этом виноват Владимир Путин.

„Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде. Если это правда, то не „Навальный умер“, а „Путин убил Навального“ и только так. Но я им не верю ни на копейку“, - написал Волков.

За последними новостями вокруг смерти Алексея Навального можно следить в онлайн-блоге RusDelfi.

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