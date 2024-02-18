Санкции в отношении студентов, имеющих гражданство РФ, продолжают действовать в Эстонии(2)
По данным Министерства образования и науки, в 2023/2024 учебном году в Эстонии обучаются 295 иностранных студентов, имеющих российское гражданство.
Санкции в отношении студентов, имеющих гражданство РФ, продолжают действовать. Постановление не распространяется на граждан Российской Федерации, обращающихся за единовременным продлением разрешения на временное проживание, выданного для учебы, на срок до одного года.
Постановление не распространяется на граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, имеющих долгосрочную визу для учебы, временный вид на жительство для учебы или право на временное пребывание в Эстонии в связи с истечением срока действия указанного вида на жительство и которые закончили обучение по программе эстонского языка или знают эстонский язык как минимум на уровне B2.
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