Российские студенты: до конца учебного ВНЖ остается пять месяцев, мы продолжаем учить язык и надеемся на чудо

Российские студенты в Эстонии одними из первых ощутили на себе санкции после начала войны в Украине. Сначала эстонские университеты решили не принимать заявки от абитуриентов из страны-агрессора, а потом и вовсе перестали продлевать российским студентам виды на жительство. После все же были приняты поправки, по которым российские студенты, прибывшие в Эстонию до нападения России на Украину, могут продолжать обучение в Эстонии, при условии знания эстонского языка не ниже уровня B2. Но многих россиян это не спасло — выучить и сдать на такой высокий уровень за короткий промежуток времени удается не всем. История одной семьи — в материале RusDelfi.
„Мы хотели воспитывать ребенка в современной демократической стране“
Россияне Мария и Андрей (фамилия героев редакции известна) впервые посетили Эстонию в 2005 году. „Сразу оценили красоту этой страны, ее спокойствие, природу и дружелюбие местных жителей. С каждым годом мы все чаще проводили в Эстонии отпуск, а появление автомобиля позволило нам исследовать не только известные туристические места, но также и отдаленные уголки страны, познакомиться с её природой, музеями, тропами здоровья и уютными маленькими городами. Тогда мы полюбили Эстонию всей душой“, — отмечает Мария. В 2010 году пара решила приобрести небольшую квартиру в тихом поселке на берегу Балтийского моря, чтобы иметь возможность проводить там все свое свободное время.