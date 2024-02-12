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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
12.02.2024, 07:00

Российские студенты: до конца учебного ВНЖ остается пять месяцев, мы продолжаем учить язык и надеемся на чудо

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В Эстонии - 295 иностранных студентов, имеющих российское гражданство

Российские студенты в Эстонии одними из первых ощутили на себе санкции после начала войны в Украине. Сначала эстонские университеты решили не принимать заявки от абитуриентов из страны-агрессора, а потом и вовсе перестали продлевать российским студентам виды на жительство. После все же были приняты поправки, по которым российские студенты, прибывшие в Эстонию до нападения России на Украину, могут продолжать обучение в Эстонии, при условии знания эстонского языка не ниже уровня B2. Но многих россиян это не спасло — выучить и сдать на такой высокий уровень за короткий промежуток времени удается не всем. История одной семьи — в материале RusDelfi.

„Мы хотели воспитывать ребенка в современной демократической стране“

Россияне Мария и Андрей (фамилия героев редакции известна) впервые посетили Эстонию в 2005 году. „Сразу оценили красоту этой страны, ее спокойствие, природу и дружелюбие местных жителей. С каждым годом мы все чаще проводили в Эстонии отпуск, а появление автомобиля позволило нам исследовать не только известные туристические места, но также и отдаленные уголки страны, познакомиться с её природой, музеями, тропами здоровья и уютными маленькими городами. Тогда мы полюбили Эстонию всей душой“, — отмечает Мария. В 2010 году пара решила приобрести небольшую квартиру в тихом поселке на берегу Балтийского моря, чтобы иметь возможность проводить там все свое свободное время.

После рождения ребенка в 2014 году муж и жена стали задумываться о переезде в Эстонию. „Мы хотели воспитывать ребенка в современной развивающейся демократической стране с благоприятными экологическими и социальными условиями, а также дать дочке хорошее среднее и высшее образование в Эстонии, — рассказывает Андрей. — Мы приняли решение о переезде в Эстонию, чтобы дочка начала учебу в эстонской школе с первого класса. Однако из-за ограничений на въезд в Эстонию для иностранцев из-за пандемии COVID-19, введенных 17 марта 2020 года, переезд пришлось отложить“.

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