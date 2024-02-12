Российские студенты: до конца учебного ВНЖ остается пять месяцев, мы продолжаем учить язык и надеемся на чудо

Российские студенты в Эстонии одними из первых ощутили на себе санкции после начала войны в Украине. Сначала эстонские университеты решили не принимать заявки от абитуриентов из страны-агрессора, а потом и вовсе перестали продлевать российским студентам виды на жительство. После все же были приняты поправки, по которым российские студенты, прибывшие в Эстонию до нападения России на Украину, могут продолжать обучение в Эстонии, при условии знания эстонского языка не ниже уровня B2. Но многих россиян это не спасло — выучить и сдать на такой высокий уровень за короткий промежуток времени удается не всем. История одной семьи — в материале RusDelfi.