Руководитель службы услуг, предоставляемых нерезидентам, Налогово-таможенного департамента Кристель Илумяэ, прокомментировал RusDelfi, что в этом году количество иностранцев, желающих подать декларацию о подоходном налоге, но не имеющих возможности воспользоваться электронными услугами, может находиться в пределах 2000-3000 человек, или 6-9% от тех, кто подал бумажную налоговую декларацию в прошлом году. Однако с учетом всех поданных деклараций о доходах она составляет около 0,3%“.

На период подачи деклараций Налогово-таможенный департамент привлек как можно больше квалифицированных работников для ответа на вопросы людей, по телефону и письменно, а также в офисах.

„Несмотря на это, в первые недели неизбежны более длинные, чем обычно, очереди как в офисах, так и на линии помощи. Мы рады ответить на вопросы, возникающие при заполнении декларации, но прежде всего просим ознакомиться с сайтом МТА, где вы сможете найти много необходимой информации о подаче декларации“, — рассказывает Илумяэ.

Наибольшее количество посещений приходится на первый месяц подачи декларации, поэтому, если есть возможность, Департамент рекомендует подождать до середины марта, чтобы прийти в офис, ведь тогда очереди обычно уже короче.

Подробности читайте в репортаже RusDelfi:

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