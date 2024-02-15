Люди стоят в долгих очередях, чтобы первыми подать налоговую декларацию: раньше сделаешь — раньше получишь возврат?

„Консультант сразу говорит, какая сумма будет на счету“

На часах 8.30 утра. Бюро обслуживания на Лыытса в Таллинне открывается в 9 утра, но первые пришедшие подать налоговую декларацию заняли место у входа еще в 7 часов. В самом начале очереди — мужчины. Скупо делятся, что „хотят быстрее подать все документы и поехать на работу“, именно поэтому пришли так рано.

В середине очереди стоят две женщины. Стоят с 8 утра, примерно посчитали, что будут пятидесятыми. Но огорчаться не спешат — погода сегодня не самая морозная. „Только вот транспорт плохо ходит — трамвай-то убрали! И лавочек нет. А пожилых много собралось“, — улыбаются женщины и считают, что сегодня придется стоять пару часов. „Не очень долго. Раньше бывало и подольше“.

Она из женщин рассказывает, что специально приехала подавать налоговую декларацию: могла и электронно, но „так проще“.

„У меня были кое-какие поступления с