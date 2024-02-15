ВИДЕО | „Шутки неуместны, все очень серьезно“. Правительство рассказало о новых решениях(40)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр регионального развития Мадис Каллас и министр финансов Март Вырклаэв.
Кая Каллас начала с того, что порекомендовала всем ознакомиться с ежегодником Департамента внешней разведки, обнародованным на днях. Важно, что угроза нападения на Эстонию в 2024 году очень низкая. Тем не менее, расслабляться нельзя.
На кабинетном заседании было приняло решение инициировать специальную планировку и оценку влияния на окружающую среду для строительства в Эстонии оборонно-промышленного парка. Рассматривается три возможных местоположения: волость Люганузе в Ида-Вирумаа, волость Ляэне-Вигула в Ляэнемаа и город Пярну в Пярнумаа.
Также правительство утвердило поправки к закону о конкуренции, призванные защитить потребителей и честных предпринимателей.
Цахкна в свою очередь сообщил, что объявление Россией в розыск Каллас и Петеркопа нужно воспринимать очень серьезно: „На самом деле это очень серьезно. С одной стороны, речь идет о типичной российской тактике запугивания и использовании правовых органов в репрессивных целях. Мы знаем, что Россия не является правовым государством. Но мы должны относиться к этому очень серьезно. Если мы обратимся к нашей истории, то увидим, что премьер-министры и государственные деятели через приказы об аресте со стороны этих самых органов или в результате реальных ссылок и расстрелов лишились жизни“.
Министр подчеркнул, что шутки в данном случае неуместны, так как все очень серьезно. Эстония намерена поднять данный вопрос на общеевропейском уровне.
Вырклаэв сказал, что автоналог прошел вчера первое чтение в парламенте. Публичные дебаты продолжались девять месяцев, многие замечания были учтены. Более подробно ЗДЕСЬ. Министр выразил надежду, что дальнейшее рассмотрение в Рийгикогу пройдет гладко.
Сегодня началась подача деклараций о доходах. Возврат начнется с 5 марта. Более подробно читайте ЗДЕСЬ. Со следующего года люди будут получать налоговое освобождение ежемесячно, что повысит их зарплаты. Сейчас эти деньги приходится „просить“ обратно путем подачи деклараций, в будущем средства человек будет получать каждый месяц.
Зашел разговор и об антироссийских санкциях. „Что касается санкций, то обеспечить соблюдение санкций и предотвратить их обход — это большая проблема. Мы постоянно поднимаем этот вопрос в Европе. Мы находимся на границе и видим, что у нас нет возможности проверить, идут ли эти товары в Казахстан, но мы сильно сомневаемся, что идут. Некоторое время назад на пресс-конференции я привела цифры о том, насколько увеличился экспорт. Мы подняли этот вопрос и можем сделать что-то вместе с другими странами. Если мы закроем один пограничный пункт, это не возымеет должного эффекта. Мы должны сделать это вместе с Латвией и Финляндией“, — прокомментировала тему премьер-министр.
Цахкна добавил, что Эстония выступала за полное эмбарго, но соответствующего консенсуса достичь не удалось. Сейчас важно не выдумывать новые санкции, а сделать так, чтобы эффективно действовали уже имеющиеся.
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