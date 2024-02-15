ВИДЕО | „Шутки неуместны, все очень серьезно“. Правительство рассказало о новых решениях

Кая Каллас начала с того, что порекомендовала всем ознакомиться с ежегодником Департамента внешней разведки, обнародованным на днях. Важно, что угроза нападения на Эстонию в 2024 году очень низкая. Тем не менее, расслабляться нельзя.

На кабинетном заседании было приняло решение инициировать специальную планировку и оценку влияния на окружающую среду для строительства в Эстонии оборонно-промышленного парка. Рассматривается три возможных местоположения: волость Люганузе в Ида-Вирумаа, волость Ляэне-Вигула в Ляэнемаа и город Пярну в Пярнумаа.

Также правительство утвердило поправки к закону о конкуренции, призванные защитить потребителей и честных предпринимателей.

Цахкна в свою очередь сообщил, что объявление Россией в розыск Каллас и Петеркопа нужно воспринимать очень серьезно: „На самом деле это очень серьезно. С одной стороны, речь идет о типичной российской тактике запугивания и использовании правовых органов в репрессивных целях. Мы знаем, что Россия не является правовым государством. Но мы должны относиться к этому очень серьезно. Если мы обратимся к нашей истории, то увидим, что премьер-министры и государственные деятели через приказы об аресте со стороны этих самых органов или в результате реальных ссылок и расстрелов лишились жизни“.

Министр подчеркнул, что шутки в данном случае неуместны, так как все очень серьезно. Эстония намерена поднять данный вопрос на общеевропейском уровне.

Вырклаэв сказал, что автоналог прошел вчера первое чтение в парламенте. Публичные дебаты продолжались девять месяцев, многие замечания были учтены. Более подробно ЗДЕСЬ. Министр выразил надежду, что дальнейшее рассмотрение в Рийгикогу пройдет гладко.

Сегодня началась подача деклараций о доходах. Возврат начнется с 5 марта. Более подробно читайте ЗДЕСЬ. Со следующего года люди будут получать налоговое освобождение ежемесячно, что повысит их зарплаты. Сейчас эти деньги приходится „просить“ обратно путем подачи деклараций, в будущем средства человек будет получать каждый месяц.