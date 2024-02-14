ВИДЕО | Законопроект об автоналоге прошел первое чтение. EKRE устроила оглушительный шум, Грюнталь оккупировал трибуну для выступлений

В полдень под эгидой EKRE на Тоомпеа началась акция протеста соответствующего содержания. Смотрите фотографии ЗДЕСЬ.

„Мы намерены всячески препятствовать этому [введению налога на автомобили]“, — подчеркнул председатель EKRE Мартин Хельме в интервью Delfi. „Правительство Эстонии не реагирует на показатели популярности или общественное мнение в целом, если люди не выходят на улицы с протестом“, — добавил он.

Isamaa согласна с лозунгом EKRE. „Стоп автоналогу — это четкий посыл Isamaa. Вводить этот налог нецелесообразно. Во время экономического спада нельзя повышать налоги. По реакции общества мы видим, что это ему тоже не нравится“, — сказал лидер партии Урмас Рейнсалу.

Оглушительный шум

Парламентская фракция EKRE начала создавать на заседании оглушительный шум, чтобы сорвать первое чтение законопроекта об автомобильном налоге, из-за чего депутаты не смогли задать вопросы министру финансов Марту Вырклаэву, находившемуся за пультом.

Советник фракции EKRE Аарне Мяэ сообщил ERR, что это была запланированная акция, и для создания громкого звука в зале использовался портативный динамик.

В рамках протеста Калле Грюнталь, который на данный момент является внефракционным депутатом, но ранее принадлежал к фракции EKRE, отказался покинуть трибуну. Из-за Грюнталя Вырклаэв не смог добраться до пульта.

Вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ) попросил председателя EKRE Мартина Хельме, а затем и председателя фракции Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера призвать Грюнталя к порядку.

В конце обсуждения EKRE предложила отклонить законопроект. В ходе голосования, которое состоялось в 17:50, 27 членов Рийгикогу высказались „за“ отклонение, 52 - „против“. Таким образом, законопроект прошел первое чтение.

Перед вторым чтением к законопроекту могут быть поданы поправки, которых оппозиция, скорее всего, представит немало.