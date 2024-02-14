ФОТО | Перед Рийгикогу протестуют против автоналога

„Стоп автоналогу!“ — таков главный лозунг митинга. В это же время в Рийгикогу проходит инфочас, на котором на вопросы депутатов отвечают премьер-министр Кая Каллас и министр финансов Март Вырклаэв. Наверное, неудивительно, что оппозиция будет давить на них в первую очередь вопросами об автоналоге.

В 14.00 состоится заседание Рийгикогу, где на повестке дня — первое чтение законопроекта об автомобильном налоге. Ночного заседания при этом ждать, скорее всего, не стоит. Обычно первое чтение долго не длится из-за ограничений на вопросы и выступления.

„Мы намерены всячески препятствовать этому [введению налога на автомобили]“, — подчеркнул председатель EKRE Мартин Хельме в интервью Delfi. „Правительство Эстонии не реагирует на показатели популярности или общественное мнение в целом, если люди не выходят на улицы с протестом“, — добавил он.

Isamaa согласна с лозунгом EKRE. „Стоп автоналогу — это четкий посыл Isamaa. Вводить этот налог нецелесообразно. Во время экономического спада нельзя повышать налоги. По реакции общества мы видим, что это ему тоже не нравится“, — сказал лидер партии Урмас Рейнсалу.

„То, что делает оппозиция, крайне лицемерно“, — заявил в свою очередь лидер фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо. Он сказал, что именно Isamaa, EKRE и Центристская партия растратили финансовые резервы страны, когда вместе находились у власти.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.