Внимание! Декларирование доходов начнется 15 февраля. До этого пробовать нет смысла

В последние дни при попытке войти в электронную среду MTA можно было часто увидеть надпись о том, что в связи с большим количеством пользователей было ограничено количество людей, которые могут войти в среду электронных услуг. После это система перенаправляла пользователя обратно на страницу входа.

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По словам руководителя по персональным услугам MTA Анники Оя, в предыдущие годы ведомство действительно открывало возможность подать декларацию о доходах на несколько дней раньше срока с целью распределить нагрузку на систему и проверить ее надежность. „В этом году мы не увидели в этом необходимости, поскольку, хотя серьезных изменений для подающих декларацию нет, MTA уже в прошлом году внедрило важное обновление системы совместно с центром информационных технологий Министерства финансов и партнером по разработке Nortal“, — пояснила она.

emta Предварительно заполненную декларацию о доходах Вы увидите в среде э-услуг e-MTA, когда начнётся декларирование доходов. Если у Вас открыт инвестиционный счёт или Вы взяли жилищный кредит, то перед подачей декларации о доходах передайте в Налогово-таможенный департамент отчёт об инвестиционном счёте и/или данные об уплаченных процентах по кредиту.

„Если говорить точнее, то в прошлом году подача деклараций впервые осуществлялась в отдельной системе. Это было призвано обеспечить ситуацию, когда e-MTA, где бизнес-клиенты подают, в частности, декларации по НСО, не пришлось брать на себя дополнительную нагрузку в период подачи деклараций о подоходном налоге физических лиц. В результате, система ни разу не дала сбой“, — поясняет Оя.

Система в порядке

Она уточняет, что тот факт, что вход в систему самообслуживания MTA занимает несколько минут, не говорит о неисправности системы. „Все системы имеют ограничения, регулирующие количество пользователей с целью предотвращения атак, которые могут парализовать систему на неопределенный срок. Другими словами, цель регулирования количества клиентов (и необходимости ожидания в течение нескольких минут при входе в систему) — предоставить как частным, так и бизнес-клиентам возможность выполнить задачи в разумные сроки“, — поясняет представитель налоговой.