Не можете дождаться 15 февраля? Узнать точную сумму возврата подоходного налога можно уже сейчас

Начнем, как водится с плохой. Этот раз - последний, когда сумму возврата получит подавляющее большинство жителей взрослого населения страны (по данным Налогово-таможенного департамента возврат до сих пор ежегодно получали около полумиллиона человек!), потому что с 2024 года практически все налоговые льготы в Эстонии поправкой к закону отменили. И в 2025 году мы едва ли что-то переплатим государству, как бы не остаться еще и должными.