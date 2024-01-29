Не можете дождаться 15 февраля? Узнать точную сумму возврата подоходного налога можно уже сейчас

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15 февраля начнется подача налоговых деклараций. Чем ближе заветная дата, тем сильнее любопытство: получу ли я какой-либо возврат и, если да, то сколько? Новости в связи этим две: одна хорошая, другая - не очень.
Начнем, как водится с плохой. Этот раз - последний, когда сумму возврата получит подавляющее большинство жителей взрослого населения страны (по данным Налогово-таможенного департамента возврат до сих пор ежегодно получали около полумиллиона человек!), потому что с 2024 года практически все налоговые льготы в Эстонии поправкой к закону отменили. И в 2025 году мы едва ли что-то переплатим государству, как бы не остаться еще и должными.