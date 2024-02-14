Российские СМИ пишут, что Эстония предупреждает о закрытии границы. Полиция: это не так

Как заверили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, сейчас пограничники не раздают на пограничных переходах флаеры с информацией о возможном закрытии границы.

Подобные листовки выдавали в декабре 2023 года, когда Финляндия закрыла границу из-за наплыва мигрантов из России. Эстония тогда тоже заявляла, что есть вероятность закрытия пограничных пунктов. Однако все погранпереходы работали в штатном режиме. В комментарии полиция подчеркнула, что в последнее время ситуация не менялась: закрытие пограничных пунктов возможно в случае наплыва мигрантов, но особых изменений на границе сейчас нет.

Подобные листовки выдавали в декабре 2023 года. Сейчас их не раздают, заверяет полиция:

1 февраля Россия закрыла автомобильный проезд на мосту между Нарвой и Ивангородом. Ремонт продлится до 2026 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.