На границе в Нарве начали выдавать инфолистки. Для чего?(14)
С начала декабря пересекающие эстонско-российскую границу стали получать от пограничников информационные листки сразу на трех языках по поводу поездок в Россию на пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа. RusDelfi узнал, для чего эту информацию распространяют на погранпунктах, как долго подобное планируется и знают ли пересекающие о текущей ситуации и возможности закрытия границы.
Пока Эстония остается одним из наиболее доступных вариантов попасть в Россию или выехать из РФ после закрытия восточной границы Финляндией.
В Департаменте полиции и погранохраны отметили, что сейчас просят людей, направляющихся в Россию, учитывать, что если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вернуться в Эстонию может быть сложно.
В случае закрытия пограничного пункта он будет недоступен для всех пересекающих границу. Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, придется использовать другой пограничный переход. Из-за этого маршрут может быть продлен на несколько сот километров.
В последние недели Россия намеренно направляла к границе Эстонии группы иностранцев, не имеющих права на въезд в Евросоюз, отмечают в департаменте. „Если такая деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пограничные переходы для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия из-за миграционного давления“, — рассказали представители Департамента полиции и погранохраны.
В РРА подтвердили, что люди осведомлены по поводу того, что есть возможность закрытия границы. Тех, кто не в курсе сложившейся ситуации, нет. Информационные листовки пока раздавать на границе планируют и дальше.
Департамент полиции и погранохраны также рекомендуется зарегистрировать выезд из страны по адресу: https://reisitargalt.vm.ee/
Напомним, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс прокомментировал RusDelfi, что сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме. „Но мы готовы при необходимости их закрыть. Почему? Конечно, не для того, чтобы кому-то навредить. Из-за миграционных атак, организованных в России, Финляндии на прошлой неделе пришлось закрыть все свои пограничные пункты с Россией как минимум на пару недель. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг — то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа“, — объясняет Ляэнеметс причину возможного закрытия погранпереходов.
Ляэнеметс заверил, что если границу все-таки придется закрыть, то об этом сообщат заранее. „Если нам придется закрыть погранпереходы, то, скорее всего, это не произойдет в течение минуты или часа — мы все равно заранее предупредим людей, чтобы жители Эстонии, уехавшие в Россию, могли вернуться домой до закрытия погранперехода. Кроме того, об этом заранее должны узнать перевозчики пассажиров и грузов, которые ездят между двумя странами“, — резюмировал он.
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