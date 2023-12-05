На границе в Нарве начали выдавать инфолистки. Для чего?

Пока Эстония остается одним из наиболее доступных вариантов попасть в Россию или выехать из РФ после закрытия восточной границы Финляндией.

В Департаменте полиции и погранохраны отметили, что сейчас просят людей, направляющихся в Россию, учитывать, что если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вернуться в Эстонию может быть сложно.

В случае закрытия пограничного пункта он будет недоступен для всех пересекающих границу. Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, придется использовать другой пограничный переход. Из-за этого маршрут может быть продлен на несколько сот километров.

В последние недели Россия намеренно направляла к границе Эстонии группы иностранцев, не имеющих права на въезд в Евросоюз, отмечают в департаменте. „Если такая деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пограничные переходы для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия из-за миграционного давления“, — рассказали представители Департамента полиции и погранохраны.

В РРА подтвердили, что люди осведомлены по поводу того, что есть возможность закрытия границы. Тех, кто не в курсе сложившейся ситуации, нет. Информационные листовки пока раздавать на границе планируют и дальше.

Департамент полиции и погранохраны также рекомендуется зарегистрировать выезд из страны по адресу: https://reisitargalt.vm.ee/