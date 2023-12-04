Закроют ли границу Эстонии с Россией? Сообщат ли об этом заранее? Отвечает министр внутренних дел Ляэнеметс(37)
Последнюю неделю все чаще обсуждают возможное закрытие границы Эстонии и России. Последует ли Эстония примеру Финляндии? Почему может возникнуть такая необходимость? RusDelfi попросил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса прокомментировать происходящее.
„Сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме, но мы готовы при необходимости их закрыть. Почему? Конечно, не для того, чтобы кому-то навредить. Из-за миграционных атак, организованных в России, Финляндии на прошлой неделе пришлось закрыть все свои пограничные пункты с Россией как минимум на пару недель. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг – то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа“, - объясняет Ляэнеметс причину возможного закрытия погранпереходов.
По его словам, несколько недель назад появились признаки того, что Россия может направить миграционный поток на нашу границу при молчаливом согласии или даже активной поддержке своих спецслужб — несколько групп мигрантов численностью около 10 человек пытались проникнуть в Эстонию через нарвский пограничный переход, но их отправили назад в Россию. „Всего Российская Федерация намеренно и организованно направила к нашей границе 34 таких человека. По сути, российские власти используют этих людей в качестве гибридной атаки, потому что в обычных обстоятельствах у пограничников с российской стороны нет смысла пропускать людей из Сирии и Сомали к нашей границе — у них нет необходимых документов для въезда в Эстонию и Европейский союз.
Мы определенно не хотим создать ситуацию, когда в Нарву за считанные дни прибудут сотни нелегальных мигрантов из третьих стран, у кого нет права на въезд в Европейский союз“, — продолжил он.
Как отметил Ляэнеметс, эстонские полицейские и пограничники отлично справились с потоком мигрантов, но если к границе прибудут уже сотни нелегальных беженцев, то работа пограничного пункта будет существенно нарушена.
„В этом случае мы закроем пограничные пункты и будем вынуждены направить дополнительные ресурсы на „зеленую границу“, чтобы нелегальные мигранты не могли попасть в Эстонию через леса и болота Юго-Восточной Эстонии – как это произошло в аналогичных организованных миграционных атаках на границе Латвии и Литвы с Беларусью, когда спецслужбы Беларуси переправляли мигрантов к границам Латвии и Литвы. Надеемся, что давление на наши границы из-за потока мигрантов не увеличится и пограничные посты смогут продолжить свою нормальную работу“.
Ляэнеметс заверил, что если границу все-таки придется закрыть, то об этом сообщат заранее. „Если нам придется закрыть погранпереходы, то, скорее всего, это не произойдет в течение минуты или часа — мы все равно заранее предупредим людей, чтобы жители Эстонии, уехавшие в Россию, могли вернуться домой до закрытия погранперехода. Кроме того, об этом заранее должны узнать перевозчики пассажиров и грузов, которые ездят между двумя странами", — резюмировал он.
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