Закроют ли границу Эстонии с Россией? Сообщат ли об этом заранее? Отвечает министр внутренних дел Ляэнеметс

„Сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме, но мы готовы при необходимости их закрыть. Почему? Конечно, не для того, чтобы кому-то навредить. Из-за миграционных атак, организованных в России, Финляндии на прошлой неделе пришлось закрыть все свои пограничные пункты с Россией как минимум на пару недель. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг – то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа“, - объясняет Ляэнеметс причину возможного закрытия погранпереходов.

По его словам, несколько недель назад появились признаки того, что Россия может направить миграционный поток на нашу границу при молчаливом согласии или даже активной поддержке своих спецслужб — несколько групп мигрантов численностью около 10 человек пытались проникнуть в Эстонию через нарвский пограничный переход, но их отправили назад в Россию. „Всего Российская Федерация намеренно и организованно направила к нашей границе 34 таких человека. По сути, российские власти используют этих людей в качестве гибридной атаки, потому что в обычных обстоятельствах у пограничников с российской стороны нет смысла пропускать людей из Сирии и Сомали к нашей границе — у них нет необходимых документов для въезда в Эстонию и Европейский союз.

Мы определенно не хотим создать ситуацию, когда в Нарву за считанные дни прибудут сотни нелегальных мигрантов из третьих стран, у кого нет права на въезд в Европейский союз“, — продолжил он.

Как отметил Ляэнеметс, эстонские полицейские и пограничники отлично справились с потоком мигрантов, но если к границе прибудут уже сотни нелегальных беженцев, то работа пограничного пункта будет существенно нарушена.