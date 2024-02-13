Может ли Кая Каллас стать жертвой провокации? Криштафович рассказал, что означает для политиков решение России объявить их в розыск

Люди, которые объявлены в международный розыск Россией, не были добавлены в базу, например, Интерпола. Они просто объявлены в федеральный розыск и в странах, в которые лояльно к России относятся. На сайте Министерства иностранных дел Эстонии перечислены эти страны, после казуса с Домбровскисом количество стран, в которые МИД Эстонии рекомендует не ездить, резко увеличилось. Так и Кыргызстан упомянут, и Казахстан, и Азербайджан. Отношения с этими странами вроде бы ровные, но у них слишком тесные связи с Россией. Может случиться, что в какой-то момент произойдет некий конфликт должностей. Конечно, такой ситуации сейчас нет в странах так называемого объединенного запада, так как в них никто российский ордер к исполнению не примет. А вот в „буферных“ странах такое может случиться, эту опасность следует иметь в виду. Стоит также понимать, что такие списки будут пополняться. По данным Медиазоны, из Литвы и Латвии там десятки людей, а из Эстонии всего два человека, но наверняка они туда будут добавлять и наших соотечественников.