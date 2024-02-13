Может ли Кая Каллас стать жертвой провокации? Криштафович рассказал, что означает для политиков решение России объявить их в розыск
Во вторник Россия объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Соответствующая информация содержится в базе розыска МВД России. Юрист, политик и общественный деятель Евгений Криштафович рассказал в эфире программы „Особый взгляд“ о том, стоит ли Кае Каллас опасаться международного розыска и что вообще такая новость означает для Каллас и других политиков, попавших в базу.
О чем говорит эта новость? Почему спустя почти два года такая новость появилась?
Если сегодня утром мы имели данные только из Медиазоны, которые были получены из какие-то закрытых источников, то на данный момент есть полуфинальное подтверждение представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой. Ее адекватность иногда становится под сомнение. Но по крайней мере, в ее X-аккаунте было сообщение, подтверждающее, что Кая Каллас и Таймар Петеркоп объявлены в розыск. Это было сделано не вчера, поскольку в этой базе данных фигурируют также представители Сейма Латвии - 59, кажется. Один из них - Вячеслав Домбровскис. В отношении его Россия предприняла попытку его „выхватить“. Я не буду говорить „задержать“, я буду использовать более правильные термины - взять в заложники. Было это в Кыргызстане, где он находится осенью. Он преподавал там по линии ОБСЕ - была какая-то академическая программа. Местные силовики, как потом выяснилось, исполняя некое поручение своих российских коллег, попытались его задержать, но это не получилось, вмешались европейские дипломаты и латвийское Министерство иностранных дел.
И Домбровскис покинул страну. В целях его безопасности было принято решение, чтобы он немедленно из Бишкека вылетел в другое более безопасное государство.
Если можно с меньшей вероятностью утверждать, что Кае Каллас где-то будет грозить какая-то опасность стать жертвой какой-то провокации или каких-то манипуляций, то что касается депутатов, людей менее известных или бывших депутатов - Вячеслав Домбровскис был на тот момент уже бывшим депутатом - или каких-то чиновников (я думаю, что имя нашего госсекретаря тоже не каждый житель Эстонии знает), я думаю, с этими людьми в третьих странах могут случиться какие-то инциденты. Думаю, Россия будет предпринимать попытки им всячески жизнь испортить“.
В случае с Домбровскисом он был объявлен в международный розыск. А сейчас мы говорим о том, что следственный комитет просто объявил в розыск Каю Каллас. Сколько должно пройти времени, чтобы ее объявили еще и в международный? И может ли такая процедура быть применена к премьер-министру нашей страны?
Люди, которые объявлены в международный розыск Россией, не были добавлены в базу, например, Интерпола. Они просто объявлены в федеральный розыск и в странах, в которые лояльно к России относятся. На сайте Министерства иностранных дел Эстонии перечислены эти страны, после казуса с Домбровскисом количество стран, в которые МИД Эстонии рекомендует не ездить, резко увеличилось. Так и Кыргызстан упомянут, и Казахстан, и Азербайджан. Отношения с этими странами вроде бы ровные, но у них слишком тесные связи с Россией. Может случиться, что в какой-то момент произойдет некий конфликт должностей. Конечно, такой ситуации сейчас нет в странах так называемого объединенного запада, так как в них никто российский ордер к исполнению не примет. А вот в „буферных“ странах такое может случиться, эту опасность следует иметь в виду. Стоит также понимать, что такие списки будут пополняться. По данным Медиазоны, из Литвы и Латвии там десятки людей, а из Эстонии всего два человека, но наверняка они туда будут добавлять и наших соотечественников.
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