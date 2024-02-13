„Медиазона“: В российском розыске впервые в истории глава другого государства — премьер Эстонии Кая Каллас

Изучив базу розыска МВД, „Медиазона“ выяснила, что результатом работы этих отделов стали сотни уголовных дел на иностранцев, которые вряд ли когда-либо окажутся в России. Среди них — украинские военные, солдаты Интернационального легиона ВСУ, а также европейские политики и чиновники, которые „реабилитируют нацизм“, принимая решения о сносе советских памятников.

Все изменилось с началом войны в Украине: „денацификация“ стала одним из предлогов для вторжения, и бастрыкинский отдел быстро оказался завален работой. Уже в марте 2022-го, например, появилось дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона, а пресс-релизы о борьбе с нацизмом стали появляться в телеграме ведомства почти каждую неделю. Ожил и другой политический проект Бастрыкина: созданный еще в 2014 году отдел по расследованию обстрелов Донбасса.

Поначалу заметной роли это подразделение не выполняло — занималось розыском тех, кто выложил фото Адольфа Гитлера на сайт „Бессмертного полка“, или безуспешно пыталось подвести под „реабилитацию нацизма“ снос в Екатеринбурге аэровокзала 1937 года постройки. Вскоре отдел сфокусировался на исторических исследованиях: следователи по всей России собирали материалы и допрашивали живых еще ветеранов Великой Отечественной, а потом требовали от судов признать совершенные немецкой армией массовые убийства „геноцидом советского народа“.

Осенью 2020-го, за полтора года до вторжения в Украину, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин создал специальный отдел по „денацификации“. По его задумке, сотрудники этого отдела должны расследовать преступления, связанные с „реабилитацией нацизма“ и „искажением истории“. В протокольном интервью РИА „Новости“ Бастрыкин назвал это вынужденной мерой „в условиях продолжающейся информационной войны“ и „попыток реабилитации нацизма как внутри нашей страны, так и из-за рубежа“.

Также обнаружено множество высокопоставленных украинских военных и сотни людей, которых следователи считают „иностранными наемниками“ в рядах ВСУ. Для всех любопытных — удобный поиск по базе МВД (можно поискать себя, однофамильца или любого, кто взбредет вам в голову).

В розыске глава государства — премьер-министр Эстонии Кая Каллас

По скупых данным в базе розыска сложно понять, по какой логике следователи выбирают виновных в сносе советских памятников — но в розыск они, как правило, попадают после публичных заявлений и поручений Александра Бастрыкина.

В конце 2022 года Бастрыкин дал подчиненным указание заняться властями Эстонии, где демонтировали мемориал в виде танка Т-34 в Нарве и другие советские монументы.

После этого в российском розыске впервые в истории оказалась глава другого государства — премьер-министр Эстонии Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Вместе с ней российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа.

После сноса советских памятников в розыске — десятки европейских политиков и чиновников

Еще один важный для Следственного комитета элемент „борьбы с нацизмом“ — уголовные дела против восточноевропейских политиков, как правило, связанные со демонтажем монументов времен СССР.

Так, в мае 2022 года Следственный комитет объявил, что по поручению Бастрыкина следователи оценят действия сейма Латвии — тогда депутаты проголосовали за то, чтобы выйти из договора с Россией о сохранении мемориалов. Это позволило сносить в Латвии советские монументы, в том числе памятник советским солдатам в рижском парке Победы.

В августе — уже после начала сноса — СК отчитался о возбуждении дела об уничтожении захоронений. Но кого именно следователи решили привлечь к ответственности, тогда оставалось неизвестным.

Теперь же „Медиазона“ выяснила, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках. Ни один из членов партии „Согласие“, высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был.

Кроме того, в розыске оказались 15 муниципальных депутатов из Риги, принимавших решение о сносе памятникам советским солдатам (всего было отдано 38 голосов „за“).