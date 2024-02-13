Россия объявила в розыск Каю Каллас. Представитель МИД РФ: это только начало

Сегодня Россия объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Соответствующая информация содержится в базе розыска МВД России.

Позднее в телеграм-канале представителя МИДа России Марии Захаровой появился пост: „За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать!“, - пишет она и добавляет, что это только начало.

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