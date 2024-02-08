Министр здоровья: важно говорить о самоубийствах, однако есть четкие правила освещения таких новостей
8 февраля на пресс-конференции правительства в Доме Стенбока министр здоровья Рийна Сиккут в связи с трагическими событиями призвала людей говорить о суициде, дабы предотвратить будущие трагедии. Но предупредила, что делать это надо крайне осторожно.
„Сегодня хороший день, много прекрасных новостей, но у жизни есть и другая сторона. Происходит много трагичных событий, - с этих слов началась речь про освещение самоубийств в СМИ. Это заявление связано, в частности, с трагедией, о которой писали 7-го февраля.
„Мы все несем ответственность. В полиции есть люди, которые занимаются расследованием гибели людей. Мы все несем ответственность, в том числе, СМИ. Возможно в Эстонии мало говорили об эффекте Папагено*. Что касается освещения случаев, связанных с самоубийствами, это важно“, - отметила министр здоровья.
„Существуют очень четкие правила освещения самоубийств, - объяснила Сиккут. - Эти новости никогда не должны быть на первое полосе. Мы не говорим о том, как и где совершается самоубийство, не публикуем фото и т.д. То, что произошло на прошлой неделе, очень прискорбно и может иметь далеко идущие последствия для общества. Мы должны этим заниматься.
На сайте Министерства социальных дел есть информация об эффекте Папагено, а также инструкция о том, как писать о самоубийствах, дабы избежать негативных последствий. Каждый год мы выдаем премию Папагено. В прошлом году ее получил Гуннар Лехисте, который очень хорошо описал то, как молодой спортсмен, у которого были негативные мысли, передумал совершать самоубийство“.
Читайте подробнее о вопросах, которые обсуждали на пресс-конференции, здесь.
Сиккут подчеркнула, что суицид - это не что-то неизбежное. „Мы всегда можем вмешаться. Как близкие, так и местное сообщество, политики, журналисты. Мы все можем предпринять определенные шаги, чтобы такие случаи не повторялись. Давайте освещать новости ответственно! Если происходит что-то хорошее, громко об этом заявляем. Если происходит что-то трагичное, нужно относиться к этому внимательнее“, - призвала министр.
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