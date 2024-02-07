ЧП и криминал
07.02.2024, 11:24

Полиция обнаружила в сарае повешенных мужчину и его дочь

 
Delfi
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Во вторник, 6 февраля, полиция получила сообщение о том, что в городе Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа сосед обнаружил в сарае на одном из участков повешенного мужчину.

Прибывшие на место полицейские нашли в сарае повешенной и дочь этого мужчины.

Поскольку следствие находится на начальной стадии, а также исходя из интересов родственников умерших, прокуратура и полиция пока более детально происшествие не комментирует.

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