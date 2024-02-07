Полиция обнаружила в сарае повешенных мужчину и его дочь

Прибывшие на место полицейские нашли в сарае повешенной и дочь этого мужчины.

Поскольку следствие находится на начальной стадии, а также исходя из интересов родственников умерших, прокуратура и полиция пока более детально происшествие не комментирует.

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