07.02.2024, 11:24
Полиция обнаружила в сарае повешенных мужчину и его дочь
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 6 февраля, полиция получила сообщение о том, что в городе Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа сосед обнаружил в сарае на одном из участков повешенного мужчину.
Прибывшие на место полицейские нашли в сарае повешенной и дочь этого мужчины.
Поскольку следствие находится на начальной стадии, а также исходя из интересов родственников умерших, прокуратура и полиция пока более детально происшествие не комментирует.
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