Мост Дружбы закрыт для автотранспорта. Но количество пересечений границы почти не изменилось

Для сравнения, год назад количество пересечений было больше примерно на две тысячи - 23 199. По-прежнему люди не привыкли без автобусов и автомобилей переходить границу. Много вопросов появляется в группах социальных сетей, посвященных этой теме. В последние дни обсуждают время, когда лучше всего идти, чтобы не было очередей. Те, кто неоднократно переходил за эту неделю границу, пишут, что, конечно, ночью, с трех до пяти утра.

Впрочем, участники этих групп отмечают, что очереди появляются, когда к границе подъезжает с той или другой стороны автобус. Пассажиры идут потоком, но быстро проходят, и мост снова становится пустым.

RusDelfi уже писал об очередях на границе здесь. И о работе компании Lux Express, которая организовала по три рейса в день из Санкт-Петербурга до Таллинна и из Таллина до Санкт-Петербурга. Продолжили перевозить пассажиров также и компании Baltic Shuttle, Ecolines. Разница в том, что теперь автобусы довозят пассажиров до Петровской площади в Нарве, затем люди переходят самостоятельно границу пешком и уже на другом автобусе едут до Санкт-Петербурга. Так же и обратно - на двух автобусах.

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