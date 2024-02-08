Гимназия Табасалу перенесла визит Каи Каллас из-за неподходящего настроя

„Попробуйте побыть в шкуре человека, которого ненавидят в Эстонии больше всего. Например, сегодня утром я должна была пойти на встречу с учениками школы Табасалу, но учителя запретили делать это“, - рассказала премьер-министр Кая Каллас изданию Äripäev.

Исполняющий обязанности директора гимназии Табасалу Юри Кяосаар пояснил Delfi, что школе поступило предложение о визите на следующий день после окончания забастовки, и школа решила его отклонить.

„Сразу после забастовки на повестке была тема ресурса уроков, а поскольку это предложение было сделано на следующий день после окончания забастовки, то это общее настроение в школе оказалось не совсем подходящим для такого визита“, - аргументировал Кяосаар.

По его словам, визит не был уже запланирован, хотя из слов премьер-министра может создаться такое впечатление. „Конечно, не было [согласовано], просто было сделано предложение о визите, которое мы на этот раз не приняли“, - отметил он.

Кяосаар добавил, что если в будущем поступит еще одно подобное предложение, то он уверен, что на него ответят утвердительно.

В этом же интервью Каллас сказала, что эстонцы - самые большие нытики в регионе, и это в том числе усиливает экономический спад страны. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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